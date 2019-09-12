三大電信商iPhone 11資費出爐！　一次看懂

▲iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的廬山真面目終於展現在果粉面前。（圖／記者邱倢芯攝）

記者余弦妙／台北報導

蘋果昨（11）日公布最新iPhone11系列手機後，台灣三大電信中華電信、遠傳電信、台灣大哥大立刻跟進推出資費方案，而這三家業者不約而同的是，都是推出搭配指定方案即可0元帶回iPhone 11 Pro Max 64GB。

中華電信：

中華電信昨晚率先推出，大4G購機方案(36個月)，月繳999元，搭配指定舊機換新機方案、行動VIP等優惠，頂級旗艦新機iPhone 11 Pro Max( 64GB) 0元入手，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講。iPhone 11 Pro Max(64GB)專案價2萬8300元、iPhone 11 Pro (64GB)只要2萬4300元，iPhone 11 (64GB)專案價1萬3300元，並提供22家指定銀行享24分期0利率

遠傳電信：

緊接著遠傳電信在今天一早公布iPhone11系列資費方案，只要搭配遠傳4.5G超極速方案，加購friDay娛樂包(friDay影音/friDay音樂)手機可額外折抵千元；並加碼提供舊換新方案，保證業界最優惠，否則退2倍價差回饋。以高規6.5吋的iPhone 11 Pro Max 64G為例，月付999元（綁約36個月），原手機專案價2萬8300，現折最高2萬5，白金會員續約再享購機優惠，可0元直接帶回家。

台灣大哥大：

台灣大哥大則是推出，月付999元、綁約36個月，搭配「全民舊機換新機」方案，VIP用戶iPhone 11 Pro Max 64GB只要0元；舉例來說，綁約36個月， iPhone 11 64G，月付999元，專案價1萬3300元起；5.8吋iPhone 11 Pro 64G，手機專案價2萬4300元起，iPhone 11 Pro Max 64GB專案價2萬8300元起。另外還將在明天晚上8點開始在網路門市、myfone購物開放預購。

▼三大電信資費比較表，點圖可放大 。（圖／記者余弦妙製表）

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