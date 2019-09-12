不僅夜幕綠吸睛！iPhone 11組裝也「很綠」　關鍵零組件使用回收材料

▲iPhone 11系列的組裝100％使用綠能，關鍵零組件擴大採用回收材料。（圖／翻攝自蘋果產品環境報告）

記者趙正瑋／綜合報導

iPhone 11系列新功能、新顏色吸引各界眼光，其中，原創的夜幕綠（Midnight Green）倍受矚目，不僅iPhone成功推出綠色機款，更讓外界更驚訝的是，組裝過程也很「綠色」。

根據蘋果（Apple）在10日公佈iPhone 11系列「產品環境報告」內容指出，iPhone 11系列的關鍵零組件擴大採用回收材料，組裝100％使用綠能。

報告指出，蘋果大力採用可回收和節能材料，而且在製造過程中進行低碳鋁冶鍊時，使用水力發電、而非化石燃料發電，減少68％溫室氣體排放。

不過，雖然能減少排放溫室氣體，但製造iPhone 11系列時，產生的碳排放量卻比製造iPhone XR時多6％，對此，蘋果承諾將評估碳生命週期以減少溫室氣體排放。

報告內容指出，蘋果也要求供應商提供符合環保條件的商品，而且對冶鍊場和精煉廠採取嚴格規範，提供員工更安全工作環境。

此外，iPhone 11使用智慧管理軟體和節能工具減少耗能，這讓iPhone 11耗能較傳統標準少40％。

而且，台灣廠商為蘋果重要供應鏈一員，蘋果的環保政策對台廠也會產生重大影響，未來台灣綠能發展或許將牽動台廠全球戰略佈局。