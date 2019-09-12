　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵南延助減碳改善空汙？環團肯定能解決　立委批：先關中火機組

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣健康空氣行動聯盟召開記者會肯定高鐵南延，因為能減車、減油，具體減碳外空汙還能減量。（圖／記者許展溢攝）

▲台灣健康空氣行動聯盟召開記者會要求執政黨拿出魄力成為「氣候內閣」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌日前宣布，高鐵往南延伸到屏東政策，引發各界熱議，台灣健康空氣行動聯盟今（12日）召開記者會指出，肯定高鐵南延，因為能減車、減油，具體減碳外，空汙還能減量，難得看到有這麼霸氣的行政院長，期盼蘇內揆成為「氣候內閣」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃認為，高鐵可以解決能源、氣候變遷、安全等問題，高鐵能源效率，比其他交通方式更好，使用同樣能量能行駛更遠，且高鐵車禍率最低，碳、空汙都有，但比起私家車、巴士、鐵路是較少的，高鐵整體外部成本最低。

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣健康空氣行動聯盟召開記者會肯定高鐵南延，因為能減車、減油，具體減碳外空汙還能減量。（圖／記者許展溢攝）

▲葉光芃認為高鐵南延有助改善空汙。（圖／記者許展溢攝）

葉光芃說，高鐵南延是南北平衡，坐到南港站的很少，台北到南港也有捷運，但每班高鐵幾乎都有到南港，南港能屏東更能，屏東潮州冬天空品很糟，在林園的下風處，再加上交通空汙，空品是不好的。他進一步指出，冬天南高屏位在全台下風處，且風速很小幾乎靜風，汙染物很難散掉，累積全台灣的汙染。

葉光芃表示，站在這個立場高鐵必須延伸到這邊，更何況這邊是台灣後花園，每年約有400萬人次到墾丁，站在減碳、南北差距這邊是被台灣遺忘。延至墾丁可行性評估可以考慮。台北台灣的頭南港有高鐵站，為什麼用600億看屏東站，居民的健康算什麼？

▲▼台灣健康空氣行動聯盟召開記者會肯定高鐵南延，因為能減車、減油，具體減碳外空汙還能減量。（圖／記者許展溢攝）

▲環團認為屏東潮州冬天空品很糟，在林園的下風處，再加上交通空汙，空品是不好的。（圖／記者許展溢攝）

時代力量立委徐永明認為，最近大家準備過中秋節，中秋後進入秋冬就是台灣的空汙季來臨，選舉到了競選支票大家在開，從減碳出發，氣候內閣是執政黨可以推動的，經濟部綠能發電比例增加，應該把減碳做為下一屆訴求及方針。

徐永明更提，比起高鐵問題，更急迫的是台中火力發電廠，今天秋冬停2個機組，但應該減5部，減碳可以做到更多，氣候內閣要往減碳走，最重要就是處理中火，能減5部對南部也有影響。因為秋冬中火雞組減少立即可做，建議蘇貞昌可以到台中火力發電廠開記者會，甚至國民氣候會議，也可到中火舉辦。

▲▼台灣健康空氣行動聯盟召開記者會肯定高鐵南延，因為能減車、減油，具體減碳外空汙還能減量。（圖／記者許展溢攝）

▲徐永明提，比起高鐵問題，更急迫的是台中火力發電廠。（圖／記者許展溢攝）

台灣主婦聯盟生活消費合作社理事林邦文強調，執政黨要有高度，要提出氣候決議文，要讓民眾有感，現在也快選舉了，法國從北到南、從東到西傾聽人民聲音，各黨不分區的第一名立委，應提出可減碳搶救農漁業的政見主張，從庶民角度出發對抗氣候變遷，讓民眾有感。

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

台大金城武露面長這樣！　首演就慘被恩師要求「盡量操」

涉掏空中信4億多元…老臣張明田遭特別背信罪起訴　北院裁定8000萬交保

7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗　未登記、無照飛行明年3月開罰

不斷更新／桃猿安打沒能串連　5局持續7分落後兄弟

曾沛慈突襲西門町坐人力車　下一秒突飆：來羞辱我的嗎？

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

生活熱門新聞

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

琵琶最快明生成！2地區將變天灌..

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

花蓮現「文旦海」！農民控收購被..

屏東妹曬5年「遠距離足跡」網讚..

大叔好市多「水蜜桃摸摸樂」網怒..

國道車禍匝道暫封！汐止要道大塞..

熟女胸痛只抹藥　醫震驚：全乾了

琵琶颱風最快今生成　模擬路徑有..

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

女兒嫌薯條軟...他聽爸詭回答..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

更多熱門

相關新聞

政院拍版社工加薪制度！蘇貞昌：政府會為國人創造更美好生活

行政院會12日拍板「建立社工專業人員薪資制度專案」報告，調高社工薪資。預計明年起，公部門部分社工依工作性質調整1569元至3000元薪資，民間部門則要建立專業服務費補助制度，依年資提升薪資，希望解決「回捐」陋習。行政院長蘇貞昌強調，政府會為國人創造更美好的生活。

政院拍板廢印花稅　蘇貞昌：地方稅收短少由中央補足

租金補貼、育兒津貼...國民黨嗆散財　蘇貞昌霸氣回：謝幫忙整理政績

打臉吳敦義「散財童子」說　政院：國民黨沒替人民看緊荷包

行政院12日拍板廢止「印花稅法」：地方稅收不會減少

關鍵字：

蘇貞昌高鐵南延台灣健康空氣行動聯盟徐永明葉光芃空汙中火氣候內閣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面