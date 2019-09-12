高鐵南延助減碳改善空汙？環團肯定能解決　立委批：先關中火機組

▲台灣健康空氣行動聯盟召開記者會要求執政黨拿出魄力成為「氣候內閣」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌日前宣布，高鐵往南延伸到屏東政策，引發各界熱議，台灣健康空氣行動聯盟今（12日）召開記者會指出，肯定高鐵南延，因為能減車、減油，具體減碳外，空汙還能減量，難得看到有這麼霸氣的行政院長，期盼蘇內揆成為「氣候內閣」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃認為，高鐵可以解決能源、氣候變遷、安全等問題，高鐵能源效率，比其他交通方式更好，使用同樣能量能行駛更遠，且高鐵車禍率最低，碳、空汙都有，但比起私家車、巴士、鐵路是較少的，高鐵整體外部成本最低。

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▲葉光芃認為高鐵南延有助改善空汙。（圖／記者許展溢攝）

葉光芃說，高鐵南延是南北平衡，坐到南港站的很少，台北到南港也有捷運，但每班高鐵幾乎都有到南港，南港能屏東更能，屏東潮州冬天空品很糟，在林園的下風處，再加上交通空汙，空品是不好的。他進一步指出，冬天南高屏位在全台下風處，且風速很小幾乎靜風，汙染物很難散掉，累積全台灣的汙染。

葉光芃表示，站在這個立場高鐵必須延伸到這邊，更何況這邊是台灣後花園，每年約有400萬人次到墾丁，站在減碳、南北差距這邊是被台灣遺忘。延至墾丁可行性評估可以考慮。台北台灣的頭南港有高鐵站，為什麼用600億看屏東站，居民的健康算什麼？

▲環團認為屏東潮州冬天空品很糟，在林園的下風處，再加上交通空汙，空品是不好的。（圖／記者許展溢攝）

時代力量立委徐永明認為，最近大家準備過中秋節，中秋後進入秋冬就是台灣的空汙季來臨，選舉到了競選支票大家在開，從減碳出發，氣候內閣是執政黨可以推動的，經濟部綠能發電比例增加，應該把減碳做為下一屆訴求及方針。

徐永明更提，比起高鐵問題，更急迫的是台中火力發電廠，今天秋冬停2個機組，但應該減5部，減碳可以做到更多，氣候內閣要往減碳走，最重要就是處理中火，能減5部對南部也有影響。因為秋冬中火雞組減少立即可做，建議蘇貞昌可以到台中火力發電廠開記者會，甚至國民氣候會議，也可到中火舉辦。

▲徐永明提，比起高鐵問題，更急迫的是台中火力發電廠。（圖／記者許展溢攝）

台灣主婦聯盟生活消費合作社理事林邦文強調，執政黨要有高度，要提出氣候決議文，要讓民眾有感，現在也快選舉了，法國從北到南、從東到西傾聽人民聲音，各黨不分區的第一名立委，應提出可減碳搶救農漁業的政見主張，從庶民角度出發對抗氣候變遷，讓民眾有感。