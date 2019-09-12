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快訊／行政院幫公部門社工加薪1500元　蘇貞昌：政府會為國人創造更美好生活

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院會12日拍板「建立社工專業人員薪資制度專案」報告，調高社工薪資。預計明年起，公部門部分社工依工作性質調整1569元至3000元薪資，民間部門則要建立專業服務費補助制度，依年資提升薪資，希望解決「回捐」陋習。行政院長蘇貞昌強調，政府會為國人創造更美好的生活。

衛生福利部12日在行政院會報告「建立社工專業人員薪資制度專案」。衛福部表示，建立社工專業人員薪資制度，是為了讓社會工作專業人員能安心工作，今年6月18日行政院核定公部門社工薪資調整，調高專業加給表及薪點折合率，訂定社工人員執行風險工作費支給表。

衛福部指出，公部門社工薪資調整，以正式編制之社會工作職系社會工作人員以6職等本1的公務員為例，修訂第一年調整金額1,810元至3,000元；約僱及聘用社會工作人員以初任一般性社工296薪點及保護性社工312薪點為例，調陞金額1,569元至3,000元。且每年依考績晉陞薪點再增加薪資。

至於補助民間單位社工專業服務費由定額補助，調整為以薪點計算方式。衛福部說明，申請衛福部補助計畫聘用的社工，專業服務費280薪點(每薪點124.7元)計算，此外，新制度以第一年聘用為例，社工人員最高為44,892元，年資部分得依考核調階，調增至第7階，最高達51,875元。

衛福部表示，此項政策對於社會工作專業人力發展具鼓勵效益，政府與民間單位互為夥伴，由政府部門帶頭同步提升公私部門社工薪資條件，有助於社會工作專業人才留任，落實強化社會安全網理念，維護國人在家庭與社區生活的安全與保障。

針對民間部門社工，政委林萬億解釋，要分兩塊來看，有接受政府委外的案例，社工薪水基本上會有一定水準；若是單純處理民團業務之社工，薪資可能無法如此理想，導致民間社團內部薪水有高低落差，有時甚至產生「回捐」弊病，為了避免落差持續擴大，政府想辦法建立完整薪資結構，透過不同策略普遍提升社工薪資。

行政院長蘇貞昌強調，蔡政府上任後，致力提高國人薪資，除12日提報的社工薪資調整案，上週院會中提到的照服員薪資調高，政府連續4年、四度調漲勞工基本工資，另外，107年的軍公教調薪案、108年的中央機關臨時及派遣人員調薪案，還有這3年來，對於軍職、警消、海巡、教育人員各項加給的調高，無非是希望讓國人所得持續增加，刺激消費，帶動經濟成長，產生正向循環，政府會為國人創造更美好的生活。

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