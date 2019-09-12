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快訊／考量5爭議！政院拍板廢印花稅　蘇貞昌：地方稅收短少由中央補足

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院院會12日審查通過「印花稅法廢止案」。財政部新聞稿指出，為消除印花稅課徵產生5大實務爭議，並減少對納稅義務人交易過程干擾，財政部擬具「印花稅法廢止說明」陳報行政院審查，於12日第3668次院會決議通過。行政院長蘇貞昌強調，地方稅收減少部分，中央將會全額補足。

財政部說明，我國現行對「銀錢收據」、「買賣動產契據」、「承攬契據」與「典賣、讓受及分割不動產契據」4種憑證課徵印花稅，印花稅之課徵衍生5點問題，應該對此檢討。

其一是外界對同一交易行為須核課印花稅及營業稅等稅目，時有重複課稅疑慮；其二為徵納雙方對於是否構成課稅憑證及究屬何類課稅憑證，時有爭議；第三是印花稅採貼花或彙總申報完稅方式不易控管，易生逃漏；第四為主張合約於國外簽訂以規避稅負；最後第五點是印花稅稅源可跨縣市流動，造成地方政府間爭稅情形。

財政部提到，廢止印花稅可消除納稅義務人交易過程之干擾並降低交易成本，對於促進經濟成長有正面助益，依中央法規標準法第21條第2款規定，擬予廢止，讓全民受惠。

財政部進一步說明，印花稅法廢止案業經行政院今日院會通過，行政院將核轉立法院審議，日後將積極與立法院朝野各黨團溝通，盼早日完成廢止程序。鑑於印花稅屬百分百直轄市及縣（市）收入，若經立法院審議廢止印花稅法，未及納編預算之年度先由行政院主計總處衡酌中央政府財源，統籌規劃補足各地方政府減少之稅收；嗣後年度則由財政部編列預算作為替代財源，未來納入財政收支劃分法修正草案通盤處理。

蘇貞昌表示，印花稅是百年老稅、特定時空背景下的產物。印花稅法從民國23年實施至今，時空環境早已大大改變，隨著稅制成熟，政府要掌握經濟活動的機制，已相當完善，而我國印花稅占總體稅收的比重也逐年下降(103至107年度平均每年印花稅稅收112億元)，僅占全國稅收實徵淨額的0.5%，在歲入的重要性也已不若過往。

蘇貞昌提到，印花稅的查核程序繁瑣，不僅民眾困擾、行政部門稽徵成本也高，且有重複課稅之嫌，一直是民怨、官怨之所在。日前工商協進會到行政院座談，林伯豐理事長特別提出取消印花稅的訴求，讓台灣的經濟發展更有效率，「我當場裁示，請財政部『朝取消的方向研議』，這不是因為說話的人是大老闆，而是我知道印花稅的廢除，不只對企業經營、經濟活動有幫助，對於國人也多有受惠。」

蘇貞昌說明，印花稅存廢的討論不只行政部門曾經三度建議改善或廢除，立法部門也一樣曾三度提案廢止印花稅，「廢止印花稅法」的提案，有超過1百人次的跨黨派立委連署，案由中都載明：課徵印花稅「不僅繁瑣擾民且對政府稅收毫無助益，有違簡政便民」、「稅制明顯老舊不合時宜、有重複課稅之嫌，應與時俱進、消除民怨」。可見這是不分藍綠，不論誰執政，朝野都共同支持簡政便民的進步做法。

蘇貞昌強調，印花稅是地方稅，要廢除最緊張的就是6都首長。蘇揆掛保證，「印花稅如果立法院通過廢止後，將由中央專案全額補足地方所減少的稅收，未來也會納入財政收支劃分法通盤處理。因此，各縣市不會有實質稅損，更沒有所謂『中央請客、地方買單』的問題。」

蘇貞昌進一步提到，近年中央對地方整體財源挹注情形，也較過去多有提升，已從105年的4,962億元，增加到109年編列5,378億元，足足成長400多億元。他呼籲財政部積極與立法院朝野各黨團、持續與各縣市首長及社會各界溝通，爭取支持，早日完成廢止程序。

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