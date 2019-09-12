狠婦持獵刀「砍掉老公下體」！警找到斷鳥...「緊急冷凍」送醫搶救

▲61歲詹姆斯的下體被老婆持獵刀砍斷。（圖／pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



美國北卡羅來納州56歲婦人芙拉布特（Victoria Frabutt）10日上午被警方逮捕，因為她將61歲老公詹姆斯（James）綑綁在家中，還持「獵刀」把對方的生殖器砍下。警方到場後，趕緊將斷根與詹姆斯一起送醫搶救，所幸無生命危險，但目前無法得知生殖器是否成功接回。



綜合外媒報導，介入調查的警方對外表示，他們當時接到電話，才趕緊前往這對夫妻的家中。據了解，該案發生在當天凌晨4點左右，芙拉布特手持獵刀犯案，還把老公綑綁在北卡羅來納州的家裡。

▲56歲婦人芙拉布特被指控犯下「惡意閹割與綁架罪」。（圖／翻攝自Carteret County Sheriff’s Office）

警方還說，56歲婦人芙拉布特把老公的生殖器砍斷，他們到達現場時，把被綑綁的受害人鬆綁，當時受害人還有意識，他們馬上找到被切下的生殖器並「冷凍起來」，緊急把斷根與詹姆斯送往維丹特醫療中心搶救。檢方表示，目前還無法得知芙拉布特真正的犯案動機。

報導更指出，目前無法確定切斷的生殖器是否成功接回，但犯下惡行的56歲婦人芙拉布特被指控「惡意閹割與綁架罪」，保釋金為10萬美金（約新台幣311萬3034元），11日出庭前都會被關押在卡特雷特縣（Carteret County）的監獄。