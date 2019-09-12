　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狠婦持獵刀「砍掉老公下體」！警找到斷鳥...「緊急冷凍」送醫搶救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香蕉,下體,。（圖／pixabay）

▲61歲詹姆斯的下體被老婆持獵刀砍斷。（圖／pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

美國北卡羅來納州56歲婦人芙拉布特（Victoria Frabutt）10日上午被警方逮捕，因為她將61歲老公詹姆斯（James）綑綁在家中，還持「獵刀」把對方的生殖器砍下。警方到場後，趕緊將斷根與詹姆斯一起送醫搶救，所幸無生命危險，但目前無法得知生殖器是否成功接回。

綜合外媒報導，介入調查的警方對外表示，他們當時接到電話，才趕緊前往這對夫妻的家中。據了解，該案發生在當天凌晨4點左右，芙拉布特手持獵刀犯案，還把老公綑綁在北卡羅來納州的家裡。

▲婦人持獵刀砍下體。（圖／翻攝自Carteret County Sheriff’s Office）

▲56歲婦人芙拉布特被指控犯下「惡意閹割與綁架罪」。（圖／翻攝自Carteret County Sheriff’s Office）

警方還說，56歲婦人芙拉布特把老公的生殖器砍斷，他們到達現場時，把被綑綁的受害人鬆綁，當時受害人還有意識，他們馬上找到被切下的生殖器並「冷凍起來」，緊急把斷根與詹姆斯送往維丹特醫療中心搶救。檢方表示，目前還無法得知芙拉布特真正的犯案動機。

報導更指出，目前無法確定切斷的生殖器是否成功接回，但犯下惡行的56歲婦人芙拉布特被指控「惡意閹割與綁架罪」，保釋金為10萬美金（約新台幣311萬3034元），11日出庭前都會被關押在卡特雷特縣（Carteret County）的監獄。

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

推廣心理健康出名　副牧師自己未能超越痛苦

小孩手賤按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」掛車外窒息　送院8天亡

荷蘭醫師替失智婦安樂死判無罪　法院挺：患者已無判斷能力

酒醉駕駛時速128km撞上一家人！　爸爸「半癱後」醒來…3幼女全沒了

被指誤導英女王逼議會休會　首相強生可能下台

半年全美關700間！Forever 21否認破產謠言：有意繼續經營店家

「車神」醒了？接受幹細胞治療後　傳舒馬克恢復意識

醫14次建議墮胎！胎兒在腹中「腸破裂」　母堅持生下...她奇蹟成健康女嬰

白人夫妻花1546萬做試管「生下亞洲女兒」　怒告診所「搞錯精子」害離婚

「你女兒是殘障」年輕媽目睹女嬰畸形腿　趁空檔抱出…當場扔窗外滅口！

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

推廣心理健康出名　副牧師自己未能超越痛苦

小孩手賤按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」掛車外窒息　送院8天亡

荷蘭醫師替失智婦安樂死判無罪　法院挺：患者已無判斷能力

酒醉駕駛時速128km撞上一家人！　爸爸「半癱後」醒來…3幼女全沒了

被指誤導英女王逼議會休會　首相強生可能下台

半年全美關700間！Forever 21否認破產謠言：有意繼續經營店家

「車神」醒了？接受幹細胞治療後　傳舒馬克恢復意識

醫14次建議墮胎！胎兒在腹中「腸破裂」　母堅持生下...她奇蹟成健康女嬰

白人夫妻花1546萬做試管「生下亞洲女兒」　怒告診所「搞錯精子」害離婚

「你女兒是殘障」年輕媽目睹女嬰畸形腿　趁空檔抱出…當場扔窗外滅口！

波浪屋市集造型超吸睛！釜山旅展台東館勇奪最佳攤位設計獎

永靖鄉代會正副主席1票買105萬　5名代表被判刑1人停權

沒呼吸了拜託救命！嬰兒噎奶臉色發青　警以「擊背法」救回

推廣心理健康出名　副牧師自己未能超越痛苦

真惡劣！男佯稱要買蒜頭　老農好心扛上車「他沒付錢開走」

就是愛來台灣打工　越籍移工面臨三度驅逐出境命運

親眼看鄭爽吻其他男人！　張恒節目錄一半…突喊導演「不拍了」：我要分手

新店里長顏榮宏鑽研易經紫微20餘載　扮演里民心靈導師

世籃賽／惡夢！美國89比94兵敗塞爾維亞　創隊史最差成績

小孩手賤按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」掛車外窒息　送院8天亡

國際熱門新聞

美魔女大胃王驟逝　曾10min..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

屍體放森林腐化觀察　竟見手臂大..

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下..

DNA出錯　阿根廷驚見「人臉牛..

彭博斥資50億元　全面抵制電子..

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家..

素食妹解放16隻兔子竟害死更多..

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅..

婦砍掉夫下體！警冷凍斷鳥送醫搶..

血癌弟狂吐　5歲姐溫柔拍背安慰

起飛10分鐘引擎冒火　乘客留遺..

24周女嬰在肚裡「露惡魔詭笑」..

更多熱門

相關新聞

川普：波頓處理北韓問題「是場災難」

美國總統川普先前在推特上「離職」了白宮國家安全顧問波頓（John Bolton），11日他受訪時提到，正在考慮5名繼任人選。川普也透露，是因為波頓在北韓、委內瑞拉等問題上處理得不妥當，而且又跟其他重要官員處的不好，才遭到開除。

美股漲！中方豁免美16品項關稅

彭博斥資50億元　全面抵制電子煙

即／佛州連環砍人　賣場6人送醫

川普：聯準會應將利率降到0以下

關鍵字：

生殖器下體北美要聞獵刀閹割

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面