川普：波頓處理北韓和委內瑞拉不當「是場災難」　考慮5繼位人選

▲ 白宮國安顧問波頓「被請辭」 。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普先前在推特上「離職」了白宮國家安全顧問波頓（John Bolton），11日他受訪時提到，正在考慮5名繼任人選。川普也透露，是因為波頓在北韓、委內瑞拉等問題上處理得不妥當，而且又跟其他重要官員處得不好，才遭到開除。



路透社報導，川普受訪時指出，波頓犯了許多錯誤，包括冒犯了北韓領導人金正恩，因為波頓要求金正恩採取「利比亞模式」，並交出所有的核子武器，讓雙方關係倒退，「真的是一場災難」，而金正恩對此感到不高興，不想再與波頓往來，「想要強硬沒問題，但是波頓說這話就顯得不夠聰明」。

川普又說，在委內瑞拉議題上，他認為波頓「太超過了」，但沒有特別指出是那一件事情。另外，川普也說，波頓的個性粗暴又強硬，與幾位非常重要的政府官員們處得不好，「他很不在狀況內」。

美國希望能靠制裁和外交力量讓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，川普和波頓在此事上觀點大致相同，但是公視一職遲遲未能成功，讓川普感到不耐煩。

此外，波頓也是對伊朗強硬政策的主導者，現在波頓下台了，川普也將在本月的聯合國大會上，與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）見面，當被問到對伊朗態度是否放軟時，他僅回答「我們再看看」。



目前傳聞可能接替波頓的人選包括國務院對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）、駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）、人質事務特使歐布萊恩（Robert O'Brien）和副國務卿蘇利文（John Sullivan）。