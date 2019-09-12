反送中延燒之際　港鐵90年代以來首次中秋節不提供通宵服務

▲港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

港鐵宣佈，13日中秋節當天，將按正常服務時間提供列車服務，所有港鐵車站將按正常服務時間關閉。這是約90年代以來，港鐵首次在中秋節不提供通宵列車服務。隨著近日「反送中」風波的延燒，港鐵中也多次爆發警民衝突，包括7日晚間在沙田站，港警施放胡椒噴霧驅趕示威群眾，現場至少2人被捕。

《香港01》報導，港鐵表示，與政府相關部門檢視近期情況並進行風險評估，決定不提供通宵列車服務，而預料當日乘客量將會上升，部分港鐵路線將由下午3點起增加班次，

港鐵在1994年起提供中秋節通宵列車服務，這項措施起源於1993年1月1日蘭桂坊及德己立街發生人踩人事件，導致21死63傷，自此警方便在大型節日慶祝活動，實施人流管制措施，且地鐵亦於1993年起於除夕、中秋節等節日，提供通宵列車以疏導人潮。

▲港鐵多次發生警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

即使港府已經宣佈撤回《逃犯條例》，但是「反送中」活動卻持續進行，包括沙田站從7日下午約有100位群眾聚集靜坐，到了晚間10點沙田站突然出現將近20名警員，並衝站內數度施放胡椒噴霧驅趕示威群眾，現場至少2人被捕。

於此之前，香港市民先前發起「831遊行」，不過當晚卻演變成嚴重的警民衝突，大批示威者和市民在太子站的地鐵車廂內遭警方追捕、毆打，整起事件被港人形容是「屍殺列車」。

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