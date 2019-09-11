中華新媒體產業發展協會成立　王令麟出任理事長

▲中華新媒體產業發展協會成立大會。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾俊豪／台北報導

中華新媒體產業發展協會今（11日）舉行成立大會，經過投票，由東森集團總裁王令麟擔任首任理事長。王令麟表示，台灣媒體產業結構急速變化，電視和平面等傳統媒體近年來營收萎縮，希望透過新媒體協會的平台和學術界對接，促成產官學的合作，讓台灣年輕人有機會在國際華人圈發光發熱。

在成立大會後，中華新媒體產業發展協會緊接著舉行第一屆第一次會員代表大會，共選出理事長1人，副理事長4人，候補理事5人，常務理事7人，理事21人。此外，常務監事1人，候補監事2人，監事5人。其中，理事長一職由王令麟出任。

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4名副理事長分別為東森新媒體控股股份有限公司副董事長馬詠睿、世新大學副校長陳清河、TVBS執行副總楊盛昱與中國時報兼旺報總編輯王綽中。另，東森新媒體控股股份有限公司董事長廖尚文及銘傳大學廣電系教授陳光毅擔任常務理事。

▲東森集團總裁王令麟擔任中華新媒體產業發展協會首任理事長 。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟在致詞時，回憶起當年媒體業的榮景，「當初做有線電視時，三家無線電視台廣告一年各60億元。現在的衛星電視台已經從240億元跌到200億，三家無線電視台，今年做不到17億。過去四大報，加起來是200億元，今年剩不到20億元，產業結構變化非常快。」

他還談到為何要籌備新媒體協會，台灣的年輕一代從事新聞工作，多數還是在中文，而全世界中文最大的市場就在對岸，也因此才將協會取名為「中華新媒體」。

王令麟表示，希望透過新媒體協會的平台和學術界對接，·包含世新、銘傳和文化等大專院校展開合作，促成產官學對接，「不管外在環境怎麼演變，在華人市場，都能透過協會的努力，讓台灣在這方面扮演關鍵角色。讓海外年輕人能在這平台上發光發熱。」

▲中華新媒體產業發展協會盼促成產官學合作。（圖／記者徐文彬攝）

據「中華新媒體產業發展協會章程」，協會任務包含辦理有關新媒體產業之學術研究及技術交流；舉辦與新媒體傳播產業有關之專業技能訓練與技術講座，促進新媒體傳播技能之提升；研究及促進新媒體傳播產業及新興媒體科技等數位內容產業之正常發展，服務社會造福民眾；彌平新媒體匯流產業發展之法規障礙；推動發展台灣成為新媒體科技中心等。

年度發展計畫除了結合線上訓練資訊與線下課程報名平台，還將辦理新媒體產業論壇，不定期針對國內外新媒體發展趨勢及議題，邀請產、官、學界人士舉辦論壇活動，並規劃與中國大陸若干新媒體產業進行聯繫，安排交流參訪行程。

▲針對新媒體發展趨勢，中華新媒體產業發展協會將不定期舉辦論壇。（圖／記者徐文彬攝）