林書豪加盟CBA北京首鋼　馬曉光表歡迎：我很喜歡他

▲林書豪(紅箭頭處)與北京首鋼球隊大合照。(圖／翻攝林書豪微博)

記者任以芳／北京報導

華裔後衛林書豪才剛宣布，加盟CBA北京首鋼。國台辦發言人馬曉光今（11日）表示，「歡迎他（林書豪）來北京打球，歡迎更多台灣運動員來大陸發展。」

國台辦上午舉行例行記者會，一開始都是嚴肅兩岸問題，直到有媒體問到「受兩岸球迷關注，父母來自台灣的美籍華裔籃球運動員林書豪，日前簽約北京首鋼俱樂部，將參加中國男子籃球職業聯賽，請問發言人對此有何看法？」身為粉絲的馬曉光難得輕鬆回應，「美籍華裔球員林書豪深受兩岸球迷的喜愛，我也很喜歡，歡迎他來北京打球。」

馬曉光還提到，近年大陸籃球協會出台相關政策，提供台灣球員來大陸參加職業聯賽，大陸新賽季CBA聯賽，已經有7名台灣球員註冊。

▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

從NBA轉戰大陸CBA，華裔NBA球星林書豪不只打敗眾多NBA球星，成為大陸最受歡迎的現役籃球員，榮登第1名寶座。傳出與北京首鋼簽下合約，年薪300萬美元，換算台幣大約9400萬，並且是第一個以NBA冠軍隊成員身分加盟CBA。

大陸CBA新賽季預計11月1日開打，球迷們熱切期待豪小子首場表現，還被封為是「CBA門票保證」。11月3日北京客場挑戰天津，11月6日主場迎戰山東，林書豪將與隊友、來自台灣的周儀翔聯手出擊。