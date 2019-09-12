浙江臺灣周連4年「寧波」辦專場　將簽35億元臺商投資項目

▲2018年舉行的浙江臺灣周寧波專場。（圖／寧波市臺辦提供）

記者魏有德／綜合報導

2019浙江臺灣周寧波專場18日舉行，活動以「融合發展，合作共贏」為主題，這也是寧波市連續第4年在浙江臺灣合作周中擔綱專場活動主辦地。據瞭解，今年的寧波專場將有智慧製造、大健康、綠色石化、文化創意等多個領域的臺商投資項目簽約，總投資額約35億元人民幣。

▲2019浙江臺灣合作周LOGO。（圖／主辦方提供）

據目前釋出的資訊顯示，寧波專場活動將採取「1+10」模式舉辦，由啟動儀式暨海峽兩岸（寧波）智慧製造產業對接會為主活動，透過臺灣業界知名人士和大陸產業專家為寧波製造業轉型升級把脈問診，探索建立甬台智慧製造領域合作策略與平臺，助力寧波傳統優勢產業升級，並帶動寧波製造產業邁向高品質發展。

▲浙江臺灣周自2016年起連續4年在寧波舉辦專場。（圖／寧波市臺辦提供）

此外，「臺灣管理與技術專家寧波行」、「甬台教育合作交流」、「寧波文化旅遊（臺灣）推廣交流」、「甬台兩地醫療健康交流」、「海峽兩岸工業物聯網智慧製造論壇暨實務應用研討會」、「臺灣半導體企業北侖對接會」、「海峽兩岸（奉化）大健康產業論壇」、「姚台鄉村振興產業對接交流」、「鎮台文創產業合作論壇」、「鄞台軟體資訊產業交流論壇」等10項專題活動，將聚焦不同話題，推動兩岸兩地合作共贏、共同發展。

為擴大交流合作、增進同胞情誼。2019浙江臺灣周寧波專場從推進兩岸經濟文化深度融合、擴大深化甬台經貿交流合作、加強寧波「246」萬千億級產業集群創新平臺建設、加快形成寧波製造新優勢及加速推進寧波傳統優勢產業轉型升級出發，包括業界人士及專家學者近300人將齊聚寧波，探尋數位經濟新機遇。

