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暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

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▲▼郭台銘、朱立倫。（合成圖／記者季相儒攝）

▲郭台銘、朱立倫。（合成圖／記者季相儒攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海創辦人郭台銘至今動向撲朔迷離，外界瘋傳他將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平「中秋起義」。而前新北市長朱立倫11日在臉書上突然提到，一家人也許想法有差異、意見有不同，但在中秋時能放下自我，消弭歧見，萬事就會興旺，疑似暗向郭台銘喊話。

朱立倫11日在臉書上表示，中秋是團圓的日子。這周五，大家期待與家人團聚，一起賞月、聊天烤肉，「月圓人團圓」。一家人，雖然平時忙碌，互動有限；也許想法有差異、意見有不同，但在中秋時能放下自我，消弭歧見，一家和和樂樂，萬事就會興旺，「家和萬事興」。

朱立倫強調，一個家庭，一個企業，一個政黨，乃至我們的國家，期盼都能「月圓人團圓、家和萬事興！」並且附上一張寫著「天祐中華民國」的六顆柚子照片。

由於據中選會時程規畫，未獲得政黨提名的獨立參選人，必須在9月17日申請截止以前，向中選會申請總統選舉被連署人，該日期與9月13日中秋節十分相近，使外界將郭台銘與「中秋起義」四字畫上等號。

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