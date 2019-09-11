郭辦批蔡英文「兩岸政策失敗」才拿100億補助觀光　阮昭雄：邏輯矛盾





▲郭台銘、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

記者袁茵、陶本和／台北報導

郭台銘辦公室批評，總統蔡英文兩岸政策失敗，使國家要拿人民納稅錢100億補助觀光。對此，蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄表示，中國以限制人民自由行進行威脅，台灣當然要強健自己相關產業體質，鴻海集團創辦人郭台銘也知道要到其他國家找機會，卻不願意自己的國家減少單一市場的過度依賴，顯然邏輯矛盾。

阮昭雄表示，中國以限制人民自由行來威脅台灣在各項議題上讓步，台灣必須因應的，當然是強健自己相關產業體質、開拓客源，讓台灣的觀光能夠持續發展，而不是乾脆犧牲國家的其他利益去交換。連郭台銘自己在中國經濟發展放緩的時候，都知道要到其他國家找機會，卻不願意自己的國家減少對單一市場的過度依賴，郭台銘顯然邏輯矛盾。

阮昭雄進一步說，郭台銘辦公室稱觀光旅遊業「只是小產業」，這凸顯出郭台銘真的不懂，而郭台銘更不懂的是，就如同過去三年在抵制下，台灣的國際觀光客仍然繼續成長，比國民黨執政時期有更多人來台灣觀光，這就是最好的證明。

阮昭雄說，旅遊補助的相關政策在去年就已經實施，而且去年國際來台旅客1100萬人次，甚至創下歷史新高，今年則是延續並擴大秋冬旅遊補助，這是因應中國每逢選舉年的政治操作，郭台銘口口聲聲說以台灣人民為念，那應該要以台灣為立場，譴責對岸把觀光旅遊設下政治前提，進行政治操作才是。

至於郭台銘過去提的「0到6歲國家養」政策，阮昭雄進一步指出，這個議題在國民黨黨內初選時，就被他黨內競爭對手朱立倫狠狠打臉「那是錯誤的、不可能的」，更何況郭台銘更曾經狠狠打了自己的臉，大家都還記得他的執行方式是「散盡家產也在所不惜」。

阮昭雄表示，今年8月起推行的各項幼托政策，像是育兒津貼、增設公共化幼兒園、各項幼托補助等，都是行政院去年8月提出，今年全面上路的政策，去年蔡政府推出的政策，郭台銘竟然謊稱抄襲今年他說的，這已經是繼日前說高鐵延伸至屏東案是跟進他的政見，這個星期的第二次說謊了，很無奈看到國民黨的兩位候選人，一位韓國瑜征服宇宙，一位郭台銘穿越時空。