影／台中孝子7年付1068萬元醫藥費！驚覺媽媽「超有錢」提告討回

記者鄒鎮宇／台中報導

台中一名在家中排行老么的58歲紀姓男子，7年來幫重病、中風的老母親支付1068萬元的費用，事後他才發現對方竟有巨額的資產，便改口7年來的費用都是「代墊款」，要求母親歸還。台中地院認為，紀男的付出屬於子女盡孝道的部分，並非代墊，另不當得利的部分也不成立，判紀敗訴。

▲紀男近日才發現媽媽其實資產雄厚。（圖／東森新聞）



判決書指出，紀男的媽媽2012年車禍後行動不便，紀男出錢請看護全天候照料，直到2014、2015年連續兩次中風，病情惡化才被送入護理之家，由於每月花費高昂，2012年至今7年的費用一共1068萬元皆由紀男支付。

▲紀男擔心沒付出的哥哥們也拿到一樣多的遺產。（圖／東森新聞）



紀男主張，他日前發現媽媽財力豐厚，名下竟有大筆存款、不動產等，雖然他本為盡孝道才支付醫藥費，但哥哥們一毛未出，倘若媽媽意外走了，遺產均分讓他覺得非常不公平，才會提出告訴，將支付的醫藥費改為「代墊款」，要求成為媽媽的監護人。

法官認為，紀男並未和媽媽有委託關係，因此「代墊款」部分不成立；另外，紀男提出不當得利部分，則因盡孝道是為人子女的責任，與法定扶養的不同，屬於道德上的義務，因此請求無理。