壽豐冒煙普悠瑪原因找到了！第7車車軸過熱飄焦味　台鐵要求廠商檢討

▲普悠瑪行駛至壽豐站突竄白煙，列車長緊急疏散乘客。（圖／翻攝自批踢踢、臉書，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵第448次普悠瑪號6日22時39分行駛至花蓮縣壽豐站時，途中第7車（TEMa2031）出現陣陣白煙並伴隨燒焦味，列車長緊急疏散乘客，該車班延遲63分鐘開車。台鐵表示，檢查員檢查後，是第7車因第4位車軸過熱才會冒煙，將依約函請立約商台灣住友公司盡速檢討分析改善。

台鐵表示，該列普悠瑪號19時35分從樹林站開往台東，22時39分行駛至壽豐站，值班站長列車監視，發現第7車（TEMa2031）及旅客告知該車有冒煙及燒焦味等情形，隨即通報相關單位處理，並通知當地消防隊，經處理後考量旅客及車輛安全，協助全車旅客換乘後續第252次車，較原次車晚50分，該次車晚63分至23時38分開車。

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▲現場除了傳出陣陣白煙還伴隨燒焦味。

台鐵說，原故障編組經花蓮機務段派檢查員檢查後，第7車因第4位車軸過熱致冒煙，該編組以時速10公里迴送花蓮機務段檢修及詳查故障原因，返回花蓮機務段詳檢確定是車軸軸承過熱所致。

台鐵指出，經查該編組為105年8月12日於台北機廠3A出廠、108年8月6日2A保養，依據保養手冊保養規定，第一次3A檢毋須拆解車軸軸承，規定12年需更新，期間4A進廠保養要拆解外環檢視軸承是否磨損及重新上潤滑油。而段級2A保養僅執行目視檢查。





▲花蓮壽豐車站周五返鄉夜不寧靜。

為防止車軸軸承過熱，台鐵局日前已全面在車軸軸承旁貼溫度貼紙，以利檢修人員能迅速以目視檢測軸承溫度，將持續落實軸溫感溫貼紙檢測工作，並加強返段車輛遇有軸溫異常情形時輔以電子溫度計實施量測檢修。

此外，台鐵也在七堵站附近正線上已試裝一套軸溫偵測系統，利用智慧偵測技術即時偵測通過車輛軸溫，將落實管理通報程序及評估擴大應用。

台鐵說，本案購車技術規範規定車軸軸承須符合L10公式即車廠製造廠須確保車軸軸承須保證行駛300萬公里無需保養，將依約函請立約商台灣住友公司盡速檢討分析改善，同時將本事件納入普悠瑪號列車特檢小組8日赴台北機務段現場查察項目之一，以協助釐清過熱原因。