26周就剖腹！小女嬰出生僅有巴掌大...88天後驚現「生命奇蹟」　

▲月月出生時身長只有成年人手掌般大小。（圖／信息時報）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣州一名胎齡才26周的女嬰月月，出生時僅有540克，重量和一瓶礦泉水差不多，只有成年人的巴掌那麼大，皮膚薄得像一層紙，連血管都清晰可見。超早產的她一出生就面臨多次生死難關，所幸在醫護人員的救治下，出生第88天的月月體重達到2205克，各項生命徵象平穩，平安出院了。

據《信息時報》報導，月月的母親有著十年高血壓病史，在產檢時一度高血壓加重，出現子癇前症。由於控制血壓不理想，且月月媽媽合併糖尿病、前置胎盤等問題，醫院決定提前實施剖腹產。月月5月24日降臨人間，體重僅540克的她屬於超低出生體重早產兒，小腳丫還沒有成人的拇指那麼大。

▼ 月月出生後，入住特殊的保溫箱。（圖／信息時報）

月月隨後多次遇到生死難關，包括因肺部發育不成熟導致呼吸困難，還有在早產嬰中常見的壞死性小腸結腸炎等等，但都一一克服。廣州醫科大學附屬第三醫院新生兒科醫生黃小霞表示，女嬰在整個治療過程中，幾乎沒出現過嚴重併發症，且成長迅速並最終存活，可以說是「生命奇跡」。

月月本月9日返回醫院複診，現在的他已經有47.5公分高，體重逾3公斤，每天吃8次奶，每次吃60至65毫升。醫院主任吳繁指出，大陸的超早產嬰和出生體重超低兒救治存活率愈來愈高，全靠早期的積極干預和高級生命支援措施。

▼ 月月出生時，腳印僅如成年人一節指頭。（圖／信息時報）