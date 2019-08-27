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早產女嬰全身冰涼被遺棄草叢　爺爺自首：媽媽心臟病發不知情

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早產女嬰全身冰涼被遺棄草叢　爺爺自首：媽媽心臟病發不知情。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》）

▲女嬰被發現遺棄在草叢，丟棄她的爺爺已經自首。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》）

記者李振慧／綜合報導

遼寧瀋陽一名初生女嬰竟然被人丟棄草叢，員警只好先充當奶爸幫忙照顧，後來送至醫院進行治療。消息傳出後引起社會關注，許多熱心網友也紛紛在網路上發起尋人，一名自稱是女嬰爺爺的老翁主動與警方聯繫，表示女兒生完小孩就被送至加護病房，並不知道女兒被他丟棄的事情。

當地警方22日接到報案，有民眾在某廠區的草叢裡發現一名棄嬰，警方趕到現場時，循著哭聲果然找到女嬰，雖然身體冰涼但外表沒有傷痕，哭聲很有力，「是個女嬰，看起來還不足月大，穿著的衣服很乾淨、外面裹著小被子」。

女嬰身旁完全沒有與父母相關的線索，警方只好將她移交給瀋陽市兒童醫院進行詳細身體檢查，事件曝光後引來外界關心，最後女嬰的爺爺才終於出面。老翁表示，女兒因為有心臟病並不適合生育孩子，然而後來還是懷胎想要生下未婚夫的孩子，沒想到懷胎6個月時，對方因為1年前的肇事逃逸而被警察抓走，導致女兒受嚴重打擊難產生下一女。

老翁指出，女兒因為妊娠心臟病產後被送進加護病房，只剩他獨自照顧早產的孫女，然而對方也被送至加護病房，2人龐大的治療費用實在讓他無力負擔，只好先把孫女接出院，結果在回家半路上孫女又突然身體不適，他想說這孩子也活不久了，心一橫就把對方丟棄在路邊草叢。警方目前進行調查，以確定老翁說法是否屬實，詳細案情仍未對外發布。

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關鍵字：早產,女嬰,遼寧,瀋陽,爺爺,心臟病

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