丈夫惦記前妻！28歲媽「棉被悶死8月大女嬰」：怕沒人照顧她　她淚揭童年陰影

▲28歲的閆女與丈夫發生爭執，用被子將女兒悶死。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者洪珮瑄／綜合報導

山東青島黃島區法院近日審理了一起發生於去年7月的故意殺人案件。當年，一名28歲的閆姓女子因與丈夫發生爭執，便用被子將不到8個月大的女兒悶死，隨後輕生未遂。事後，她坦言，自己的童年過得並不快樂，從小父母離異、爺爺奶奶重男輕女，才會做出偏激舉動。

綜合陸媒報導，閆女與丈夫在2017年11月生下一女小文（化名），不過自結婚以來，她卻感受不到幸福的感覺，除了公婆存在著嚴重的「重男輕女」觀念外，丈夫也對前妻念念不忘。據悉，閆女的丈夫和前妻已生下一子，且總是將兒子事排在女兒前面，讓閆女十分不滿。

事實上，閆女結婚之後，就跟丈夫到濟南打工，從那時開始，夫妻關係漸漸出現問題；她覺得，丈夫還一直惦記著前妻，因此便產生輕生念頭。不過，她當時心想，若自己走了，女兒可能由爺爺奶奶照顧，所以為了不讓女兒重複自己的童年悲劇，她最後決定帶著女兒一起離開人世。

閆某留下了遺書，準備帶著女兒一起跳海，但當天海浪正好比較大，所以讓她打消了這計劃。不過，她卻沒有善罷甘休，事後又在當晚7點拿壁紙刀、刀片割自己的手腕，接著用被子將小文全身蓋住（包括頭部），意圖讓女兒窒息致死。

▲閆女不希望女兒走上自己的後程，便決定帶女兒一起離開。（示意圖／pixabay）

隨後，閆女喝了3瓶啤酒，還去浴室洗了熱水澡，出來之後發現小文還有呼吸，便再次給女兒餵奶，並將其頭部放置於自己右手胳膊上，繼續用被子將其全身蓋住，接著再自己輕生。不過，閆女事後昏迷了一段時間，醒來發現自己沒死，而孩子已沒了呼吸，頓時感到後悔，便立刻將女兒送醫，但依舊無法挽回悲劇發生。

事後，閆女坦承，她出生後不久，母親就離家出走，不久後，父親也離開了家，所以只能跟著爺爺奶奶一起生活，但偏偏爺爺奶奶又存在嚴重的「重男輕女」觀念，因此她的童年過得並不快樂。除了走不出的童年外，閆女又覺得婚姻不幸福，想要輕生卻不希望自己的孩子跟自己一樣，才會做出此舉。

青島市公安局事後委託相關單位進行精神鑑定，發現閆女案發時並沒有精神病，作案時辨認和控制能力完整，評定其對本案為完全刑事責任能力。事後，黃島法院判決被告人閆女非法剝奪他人生命，其行為構成故意殺人罪，但念在她先行自首，因此依法予以減輕處罰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995