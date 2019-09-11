李孟居「涉危害國安」被捕　陸委會要對岸「完整說明案情」

▲李孟居赴陸失聯22天，被指因危害國家安全被捕。（圖／翻攝李孟居臉書）

記者蔡紹堅／台北報導

屏東枋寮鄉政顧問李孟居上月赴陸後失聯，國台辦11日指出，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」被依法審查。對此，陸委會表示，陸方應即刻就李孟居先生目前遭限制人身自由之關押地點、其所涉嫌違反之法令，以及限制人身自由之時間等事項進行完整說明，並儘速安排家屬赴陸探視、同意律師會見。

陸委會提到，李孟居自從8月19日入境廣東深圳後就失聯，至今已長達22日，期間政府各機關三度向大陸有關部門提出詢問，但陸方一直未對我方或家屬進行通報，也沒有對李孟居所涉事件具體說明，政府對此表達強烈遺憾。

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

陸委會指出，陸方應即刻就李孟居目前遭限制人身自由之關押地點、其所涉嫌違反之法令，以及限制人身自由之時間等事項進行完整說明，並應依據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議之規定，向我方與家屬進行通報，同時也應儘速安排家屬赴陸進行探視、同意律師會見，以保障其應有之司法權益。

陸委會強調，人身自由與安全保障是普世價值，台灣各界與國際社會均高度關注，本案涉及中國大陸對我民眾入境陸方後之人身自由與安全保障，我方嚴正呼籲陸方應就本案妥善處理。

陸委會還說，自從收到李孟居赴陸失聯消息後，政府隨即透過多方管道積極聯繫與協尋，各項協處作為都以李孟居人身安危與權益為最優先之考量，有關部門都持續與李孟居的家屬保持密切聯繫，未來也將繼續全力協處，以協助李孟居早日平安返台。

▼李孟居曾與柯文哲合照。（圖／翻攝李孟居臉書）