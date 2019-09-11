LIVE／Apple發表會看這裡！iPhone新機準備亮相　首開放YouTube、中文直播

記者邱倢芯、陳心怡／舊金山、台北連線報導

2019年蘋果秋季新品發表會來囉！台灣時間11日凌晨1點，蘋果在美國舊金山總部的賈伯斯劇院，舉辦秋季新品發表會，一般預料，將公布最新款的iPhone的手機，以及其他新品新服務。《ETtoday新聞雲》粉絲團、《ETtoday科技雲》粉絲團，都將提供即時直播服務。

《ETtoday新聞雲》記者也已抵達發表會現場，要為各位讀者帶來第一手消息，稍後也將實機測試，與果粉們一起瞭解新機的功能特色。目前，發表會場：賈伯斯劇院的外頭，已經聚集了全球的科技媒體，都是為了報導新iPhone而來。

市場預期，這次將會有三款新iPhone問世，分別是命名為iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max。另外，今年也將推出Apple Watch S5、藍牙標籤防丟器等新硬體產品。而在軟體服務方面，預料Apple Arcade遊戲訂閱，以及影音媒體串流服務Apple TV+等正式版本與收費方式，也可能在本次的秋季新品發表會有進一步宣布。

▲2019蘋果發表會終於來了，《ETtoday新聞雲》記者現場直擊。（圖／記者邱倢芯攝）

這次，蘋果也將首次在 YouTube上進行全球直播，網友們不需要再像過往一樣到Apple官網的專屬播放器才能觀看。

除了《ETtoday新聞雲》粉絲團的直播，還有以下各種收看現場直播的方法：

1. 蘋果設備用戶：可上網透過Safari瀏覽器，連上蘋果官網觀看。

2. Apple TV：擁有Apple TV 的用戶也能直接用電視看，體驗最好的直播品質。

3. Windows用戶：可使用Microsoft Edge觀看直播；或者可使用最新版本的Chrome或Firefox觀看。

4. 各大影音平台：騰訊、優酷、愛奇藝、bilibili都有同步直播。

5. YouTube：蘋果官方帳號全球直播。

今年度，蘋果也將首度透過YouTube（英文直播）及Apple官方微信（中文直播）提供直播。有關蘋果新機的各種傳聞消息，都將在新品發表會中揭曉印證，果粉們可得把握機會，一起來朝聖，也歡迎非蘋陣營手機使用者，一起來觀看比較。

▼蘋果秋季發表會終於要登場了，《ETtoday新聞雲》特派記者也在賈伯斯劇院現場，為讀者提供第一手直擊畫面與介紹。（圖／記者邱倢芯攝）

