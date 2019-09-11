iPhone名字越變越浮誇...「高階機飆破5萬」果粉嚇壞！降價更實際

▲蘋果發表會中，iPhone 11 Pro系列亮相。（圖／記者洪聖壹攝）

記者錢玉紘／綜合報導

蘋果新品發表會受到全球關注，其中最令人期待的就是3款新手機，分別為iPhone 11、iPhone 11 Pro跟iPhone 11 Pro Max。觀察近幾年的iPhone手機可以發現，命名方式越來越華麗，後面家的字母越來越多，但是價格也跟著大翻倍，對消費者來說，降價可能比「虛華」的名字來的實際。

3款新iPhone的在台上市售價都低於前一代機型， iPhone 11最低2萬4800元起跳，而iPhone 11 Pro售價為3萬5900元起，iPhone Pro Max售價則為3萬9900元起，雖然仍稱不上「超便宜」，但是跟去年比起來，價格稍微親民一些。去年的iPhone XR價格為2萬6900起跳，而最高階機種、6.5吋的iPhone XS Max要39,900起，512GB更來到52,900元，引起討論。

回顧蘋果過去10年推出的iPhone手機，除了價格越來越高之外，命名的花招也越來越多、名字越來越長。iPhone一開始以數字為主，平均每兩年會升級一次，隔年則僅有小規模內部升級，例如iPhone 3G到3GS、iPhone4到iPhone 4S，i5到i5S。

iPhone7之後的小升級版直接命名為iPhone8，沒有7S或8S版本，接著直接跳過了數字9，在10周年時推出iPhone X，用羅馬數字「X」取代數字10。過去升級版會在後面加S，今年改成「Pro」，而大螢幕版過去是在後面加「Plus」，現在則改成看起來比較霸氣的「Max」，才有了今年的新機iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。

其他還有彩色版本的 「iPhone 5C」，平價版被稱為「SE」等其他命名方式，可以看的出來新的iPhone隨著功能升級，不只鏡頭變多，連名字一直變長。不過，高階機種價格越來越貴，連帶讓消費者換機週期拉長，銷量也下降，今年稍降價後是否能拉抬買氣，還有待觀察。

今年最高階的iPhone 11 Pro Max價格為52,400，比去年最高階機種降了500元，其他規格也都稍有降價，還是讓消費者最有感的地方。

▼新款iPhone 11 有多色可選。（圖／翻攝 Apple YouTube）