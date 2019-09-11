iPhone 11、iPhone 11 Pro動手玩　首度加入廣角、夜拍元素拍照超有感

▲iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／舊金山報導

Apple在台灣時間凌晨1點時舉辦了2019年的秋季新品發表會，今年也推出了三款新iPhone，分別是iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max；今年的三款新iPhone最主打的功能就在於相機模組，《ETtoday新聞雲》記者也在舊金山的發表會現場親自體驗這三款新機的拍攝效能。

iPhone 11雙鏡頭都是廣角

過去iPhone手機最讓人詬病的地方，就是不支援廣角功能；而iPhone XR的後繼產品iPhone 11這次不僅升級為雙鏡頭，且兩顆鏡頭還分別是1,200萬畫素的廣角與超廣角鏡頭。

使用者可以輕點快門鍵上方的寫著1x的小圓圈，來快速控制廣角與超廣角鏡頭之間的切換；如果想要做更細緻的影像拍攝縮放，則是輕長壓1x小圓圈，即可喚出扇形的調整模式，手指頭只要上下滑動，即可做出更為細緻的畫面調整。

iPhone 11不僅在一般的拍攝模式下可使用廣角，即便是開啟人像模式，或是錄影模式，都可以一鍵切換廣角與超廣角。另外，人像模式的光線選擇方面，這次iPhone 11具備了自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白等六種效果。

而在錄影功能中，這次多新增了一點小巧思，那就是在一般的拍攝模式下，只要按住快門不放，那麼手機就會自動錄影，一放開快門鍵隨即就停止錄影；關於這項功能，記者認為，這比較適合作為短影音的拍攝，如果需要長時間的影音錄影，那麼還是直接開啟錄影模式會比較方便。

而在夜拍模式方面，因為發表會當下並沒有合適的環境可進行測試，因此這個部分可能得等記者之後拿到測試機時，才能有進一步的功能測試。

iPhone 11這次的外觀設計方式是採雙鏡頭模組，先前外界都一致認為鏡頭的方塊突起會讓手機失去整體美感，不過記者現場體驗後，並不會覺得相機太突出，也不會覺得手機變得「很醜」，反而覺得相較於去年推出的iPhone XR相機，iPhone 11的拍攝功能性更上了一層樓。

▼相較於去年推出的iPhone XR相機，iPhone 11的雙鏡頭模組讓拍攝功能性更上了一層樓。（圖／記者邱倢芯攝）

而在顏色選擇方面，今年推出了黑、綠、黃、紫、紅、白等六個顏色，特殊色綠與紫，因為走粉嫩路線，因此拿在手上並不會太過於突兀，對於想要擁有特殊色又怕太招搖的使用者來說，這兩個顏色將會是一個相當好入手的選擇。

三鏡頭iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max

這次最讓人好奇的，必定就是三鏡頭設計的iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max，兩款手機整體的設計概念皆相同，差異在於手機尺寸的大小，前者尺寸為5.8吋，後者則為6.5吋。三鏡頭的配置也不會像之前介紹的模型機一樣那麼突兀，反而是與手機本身完美的融合在一起。

▼三鏡頭iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

與雙鏡頭的iPhone 11相比，iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max多了一顆望遠鏡頭，可支援2倍光學變焦放大、2倍光學變焦縮小，以及最高10倍數位變焦。

使用者可以輕點快門鍵上方的寫著1x的小圓圈，來快速控制廣角、超廣角，以及望遠鏡頭之間的切換；與iPhone 11的操作模式一樣，只要輕長壓iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的 1x小圓圈，即可喚出扇形的調整模式，手指頭只要上下滑動，即可做出更為細緻的畫面調整。

而iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max除了較前一代產品（iPhone XS與iPhone XS Max）多了一顆鏡頭外，就連手機背蓋都有些許的不同，iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max這次的玻璃背蓋採用霧面的處理方式，看起來更有質感。另外，iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max這次也推出了特殊色夜幕綠來挑戰市場。

另外有一點小小的不同是，無論是iPhone 11、iPhone 11 Pro，或是iPhone 11 Pro Max，背蓋上都沒有特別再標示出「iPhone」的字樣，而是只有一個蘋果的Logo而已。

▼iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max這次的玻璃背蓋採用霧面的處理方式，看起來更有質感。（圖／記者邱倢芯攝）