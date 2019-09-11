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影／iPhone 11拼開賣　遠傳、台星搶快開放登記

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記者邱倢芯／綜合報導

果粉引領期待的最新iPhone，已於台灣時間今(11)日凌晨1:00正式與全球亮相，此次Apple發表iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max共三款新機，官方預計在9/20開賣；而手機開賣電信業者自然也不會缺席，遠傳電信與台灣之星一早就發出新聞稿指出，可於線上進行預約登記。

▲▼iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max。（圖／翻攝自Apple官網）

▲iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max電信商拼開賣。（圖／翻攝自Apple官網）

遠傳電信指出，其網路門市將於今(11)日上午11:00起開放最新iPhone的線上預約登記，另外消費者也可透過行動客服APP線上登記。

遠傳電信指出，此次特別推出網路門市加碼限定，凡於網路門市登記並申辦成功者，即可獲得原廠配件購物金3,000元，還有機會將Apple Watch S4帶回家。

另外，遠傳也將邀請去年9月底前申辦「iPhone XS年年換新」方案的用戶，歡迎回娘家提前升級續約換新機，享iPhone新機最高額外再折1萬5千元的折價，讓果粉們輕鬆入手最新iPhone 11系列新機。

而在台灣之星方面，則是在11日凌晨3時起零時差開放消費者預留資料，凡至台灣之星官方網站之活動網頁留下基本資料(姓名/聯絡電話)及之後想購買的iPhone型號(機款/容量/顏色)，不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用，就可即時收到新iPhone第一手資訊。

台灣之星指出，至今日上午7點30分，預留資料情況踴躍，其中以手機尺寸及容量來說，大螢幕手機仍最受消費者喜愛，高達43%消費者選擇iPhone 11 Pro Max，手機容量則以256GB最受青睞，選擇占比達49%；此外，於此次推出繽紛新色的iPhone 11自發表前便備受討論，分析實際預留資料，紫色與綠色皆受到消費者高度關注，分別占選擇iPhone 11的34%與28%。

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