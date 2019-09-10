中秋連假國道匝道管制　國道平鎮系統南下匝道13日封閉

▲因應秋節連續假期，國道一號平鎮系統13日將實施南下匝道封閉，平鎮警方籲請用路人改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局配合辦理本週五（13日）起的中秋節連續假期國道疏導管制專案，其中國道一號平鎮系統將於13日凌晨0時起至24時止，共24小時實施南下匝道封閉，請各用路人配合並提前改道，上國道前可先上網查詢，避免陷入車陣中。

平鎮分局交通組組長劉邦誠指出，今年中秋連續假期共3天，平鎮警方為配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於13日0時起至13日24時止，總計24小時封閉台66線快速道路從18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，不過，本次中秋連續假期並未實施高乘載管制。

▲針對中秋節連續假期，國道一號平鎮系統13日將實施南下匝道封閉，警方籲請用路人提前改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉邦誠表示，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或是在台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線繼續南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路，轉台3線南下行駛，避免陷入車陣中。

至於中秋連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請用路人出門前與收假前，掌握交通即時動態與各項管制、服務措施，可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）439－0218、高速公路查詢電話1968、警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

【更多新聞】

►店員挑的！中秋節第一張台彩「1000萬大富翁」刮刮樂頭獎桃園刮出

►替友人討債僅憑一張照片「錯認瞎抓」 找錯人還打錯人遭法辦

►KTV「看三小」遭海K致死 家屬對共犯聲請再議仍不起訴