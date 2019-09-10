　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中秋連假國道匝道管制　國道平鎮系統南下匝道13日封閉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲因應秋節連續假期，國道一號平鎮系統13日將實施匝道封閉，平鎮警方籲請用路人改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因應秋節連續假期，國道一號平鎮系統13日將實施南下匝道封閉，平鎮警方籲請用路人改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局配合辦理本週五（13日）起的中秋節連續假期國道疏導管制專案，其中國道一號平鎮系統將於13日凌晨0時起至24時止，共24小時實施南下匝道封閉，請各用路人配合並提前改道，上國道前可先上網查詢，避免陷入車陣中。

平鎮分局交通組組長劉邦誠指出，今年中秋連續假期共3天，平鎮警方為配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於13日0時起至13日24時止，總計24小時封閉台66線快速道路從18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，不過，本次中秋連續假期並未實施高乘載管制。

▲針對中秋節連續假期，國道一號平鎮系統13日將實施匝道封閉，警方籲請用路人提前改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對中秋節連續假期，國道一號平鎮系統13日將實施南下匝道封閉，警方籲請用路人提前改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉邦誠表示，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或是在台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線繼續南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路，轉台3線南下行駛，避免陷入車陣中。

至於中秋連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請用路人出門前與收假前，掌握交通即時動態與各項管制、服務措施，可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）439－0218、高速公路查詢電話1968、警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

【更多新聞】

►店員挑的！中秋節第一張台彩「1000萬大富翁」刮刮樂頭獎桃園刮出

►替友人討債僅憑一張照片「錯認瞎抓」　找錯人還打錯人遭法辦

►KTV「看三小」遭海K致死　家屬對共犯聲請再議仍不起訴

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

花蓮「松成號」停車場大排長龍　4千份郭元益月餅助弱勢過節

月光．海音樂會瘋中秋　14日、15日帶您進入月光奇幻最終場

花蓮柚台北開賣！老欉4比6黃金糖酸比　尾韻多層次回甘

巷弄長照站結合國小西餐教育　老幼共餐吃排餐

李鳳燕、謝明素花藝陶器新巧思　開啟高山茶新對話

讓冬山人有一條回家的路　林峻輔爭取冬山交流道及早設置帶動發展

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

花蓮「松成號」停車場大排長龍　4千份郭元益月餅助弱勢過節

月光．海音樂會瘋中秋　14日、15日帶您進入月光奇幻最終場

花蓮柚台北開賣！老欉4比6黃金糖酸比　尾韻多層次回甘

巷弄長照站結合國小西餐教育　老幼共餐吃排餐

李鳳燕、謝明素花藝陶器新巧思　開啟高山茶新對話

讓冬山人有一條回家的路　林峻輔爭取冬山交流道及早設置帶動發展

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞3連敗　羅德6比4勝歐力士

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

日職／王柏融棒打則本終止安打荒　宋家豪連11場無失分

地方熱門新聞

果真狗屎運　刮刮樂千萬首獎桃園..

花蓮海灘漂流木　11日起開放縣..

高價位黑鮪魚換大目鮪　周佳琪：..

中秋外帶波士頓龍蝦　網：比螃蟹..

秋冬花蓮旅遊每日補助千元　百萬..

台南新營區護庇宮神明桌起火

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

私自將廢棄果實倒入灌溉排水圳路..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

豪雨軍機場積水倒灌農要求軍方善..

中秋連假國道管制　平鎮系統13..

蘭嶼女神級醫師報到！正面照讓網..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

更多熱門

相關新聞

兩大車國道追撞　「車頭撞爛」駕駛骨折

國道驚傳追撞事故！一輛大貨車上午行經國一北上347.2公里處時，疑似因為沒注意車前狀況，直接追撞前方一部大型吊車，貨車當場車頭撞爛變形，駕駛也受困在車內，警消獲報趕到場，幸好貨車駕駛意識清醒，還能講電話，最後被順利救出。

被燒到塌陷焦黑…國一北上內湖匝道火燒車！

盧秀燕批中央：公共托育一國兩制

快訊／國一彰化段車禍！貨車自撞竄火

國道4連撞　運將急煞憂H鋼貫穿車頭

關鍵字：

中秋連續假日國道一號平鎮系統封閉24小時

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面