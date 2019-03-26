國道一號4連撞！運將急煞疑憂「H鋼貫穿車頭」…放任死亡危機向前撞

▲國道一號北上22.1K處上午發生4車連環車禍，造成3人受困受傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

社會中心／綜合報導

國道一號北上22.1K圓山段26日中午時分發生嚴重車禍，一輛載運H鋼的大貨車疑似未注意前方路況回堵，造成4車連環撞，小轎車也被壓成廢鐵、3人受困受傷，所幸均無生命危險。警方初步調查，大貨車駕駛第一時間有踩下煞車，但疑似發現後方H鋼因慣性向前推擠，若急煞恐貫穿、壓扁駕駛座，因此只好讓貨車向前衝撞。

國道警方指出，26日上午11時33分接獲通報，位於國道1號北上22.1K處發生連環車禍，其中還有一輛大貨車衝上分隔島、一輛小轎車被撞扁幾成廢鐵，整起事故一共造成3人受困。

警消趕抵現場後，先協助3名傷者脫困，並送往三軍總醫院治療，其中廖姓男子（53歲）頸部挫傷，曹姓男子（64歲）臉部挫傷、肋骨、膝骨骨折，另名黃男則是全身多處骨折，幸3人均無生命危險。

警方初步調查，56歲的花姓男子上午載著H鋼、開著大貨車從新竹湖口出發，準備運送鋼材到宜蘭，但行經事發路段內側車道時，卻未注意前方車況回堵，才會釀成連環車禍。警方指出，花男在第一時間有踩下煞車減速，但卻發現後方H鋼向前推擠，倘若急煞的話重達好幾噸的鋼材恐會貫穿、壓扁駕駛座，疑似因此才會選擇讓貨車車體撞向前車。

事發當下，花男所駕駛的大貨車先是撞上由廖男所駕駛的大貨車，接著2車向前推擠，又追撞由曹男駕駛的自小客車，最後再向前撞及由葛姓男子所駕駛的槽罐車後才終於停下；整起車禍造成廖男、曹男與同車的黃男受傷受困，而廖男的大貨車被追撞後也衝上中央分隔島，導致國道一號南向封閉內側車道，回堵8公里，北向封閉內側2車道，回堵約5公里，直到下午2時34分才排除狀況。

警方指出，經測後4名駕駛均無酒駕情形，至於花男載運的H鋼是否有超載情事，仍待後續過磅才能釐清肇因。

▼廖男所駕駛的大貨車遭推擠衝撞分隔島，導致南北向車流一度回堵。（圖／翻攝高速公路即時路況）