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盧秀燕出席行政院會　批中央推公共托育政策「一國兩制」

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▲▼盧秀燕出席行政院會，批評中央補助公共托育政策一國兩制。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席行政院會，批評中央補助公共托育政策一國兩制。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕27日出席行政院會，針對中央推動公共化托育政策及國道1號銜接台74線工程向中央請命。盧秀燕表示，公共化托育部分，中央對許多縣市都全額補助，但台中卻被要求保留市府原編預算5成支應，成「一國兩制」，恐怕不公平；他也感謝院長蘇貞昌日前關心國一接台74線工程，盼交通部能加速作業，於今年底動工。

行政院27日舉行第3657次會議，台中市長盧秀燕北上出席，並針對市民關心的中央公共化托育政策，及國道一號銜接台74線快速道路工程，發表看法。

▲▼盧秀燕出席行政院會，批評中央補助公共托育政策一國兩制。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕在行政院會中向中央請命。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席行政院會，批評中央補助公共托育政策一國兩制。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，她就任台中市長已半年，除主持萬安演習及市議會定期會期間外，幾乎都親自出席院會，六都首長出席率最高，因為她深信蘇院長所說的中央地方，是友善夥伴關係。但中央為統一實施「準公共化托育」政策，對絕大部分未實施平價托育政策的縣市，都是全額補助。台中、台北、桃園、台南等縣市卻因實施較早，中央決定只給一半補助。

以台中市為例，去年度編列19億元，就必須多負擔一半經費9.5億元來配合中央補助新制，形成「一國兩制」現象。許多市民都覺得對台中不公平，但新市府團隊仍咬緊牙關追加預算，讓台中市父母可以獲得延續和從優的補助。

盧秀燕表示，她要一起為其他縣市請命，請求中央應有全國一致的補助標準，也展現對地方托育幼教的關心。

她也針對國一接台74線工程向中央喊話稱，日前院長蘇貞昌與交通部長林佳龍來台中關心該工程進步，她十分感謝。希望交通部能加快作業，讓工程能在今年底就動工。

行政院長蘇貞昌對此表示，他認為，縣市原本已經有做的部分，中央就不再額外補助。台中市需要中央經費補助，中央一定會按輕重緩急協助，例如國道1號銜接台74線工程就由中央全額補助46億元，今年2月他南下視察工程，也收到盧市長的誠意，蘇院長表示，中央不會一毛錢都沒給。

中市交通局長葉昭甫說明，國道1號增設銜接台74線系統交流道計畫，在市府及市籍立法委員多次積極向中央爭取專案補助下，前行政院長張善政105年5月11日正式核定由中央全額補助經費，並由國道基金支應。目前計畫總經費約為46.09億，由中央全額負擔，交通部高速公路局刻正辦理細部設計中，預計今年底可以動工，112年完工通車。

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關鍵字：盧秀燕,台中市長,行政院會,公共托育,國道一號,台74線

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