替友人討債僅憑一張照片「錯認瞎抓」　找錯人還打錯人遭法辦

▲桃園市陳姓男子與蔡姓女子替友人討債，但卻找錯人還打錯人挨告。（示意圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子與蔡姓女子得知友人被一名越南籍女子借錢不還，2人遂自願幫忙討債，去年12月間在桃園市龜山區看見一名越籍女子長相神似，不顧其旁邊友人陪同仍欲強押上車，女子反抗還遭拉扯頭髮與毆打，後來大批越南同鄉趕來救援才罷手逃跑，檢方偵結依強制與傷害罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，44歲的陳姓男子與30歲的蔡姓女子，去年得知綽號「二哥」友人曾借錢給一名越南籍女子，但該女卻遲遲未歸還，蔡、陳2人自告奮勇願意幫忙討債，「二哥」隨即傳了一張越南女子照片，提供他們指認。

去年12月24日晚間8時許，陳男與蔡女在桃園市龜山區文德二路附近看見一名越南籍女子杰衣（譯音）與照片裡的欠錢的越南女子神似，二話不說立即上前抓人，不管旁邊還有其友人珍琳（譯音）上前就要強押上車，杰衣極力反抗，友人珍琳也前來制止，2人都被蔡女等人毆打，另一群越南同鄉聽到求救聲音趕來幫忙，蔡、陳2人才罷手逃跑，2名越女隨後報警提告。

陳男與蔡女在偵訊時辯稱，只想幫友人討債，也坦承有拉扯越女等動作；2名越女指控根本不認識陳蔡2人，還提出醫院驗傷報告佐證，檢方認為，陳、蔡2人僅憑一張照片，結果是找錯對象也打錯人，偵結依強制與傷害罪嫌提起公訴。

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