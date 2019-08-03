國一北上內湖匝道火燒車！　一開始只是冒白煙…隨後竟爆了

記者孫于珊／台北報導

3日早上8時許，位在國一北上內湖匝道往汐止準備接主幹道，一台白色轎車竟然燒起來！大量濃濃黑煙往天空猛竄，整台車被熊熊惡火吞噬，甚至被燒到塌陷焦黑。

▲國一北上內湖匝道往汐止發生火燒車，幸無人受傷。（圖／民眾提供，下同）

路過民眾經過隨即停在路肩打119報案，並表示一開始白車還只是在冒白煙，但隨後就爆了！

消防隊員8時22分獲報後，即衝往現場拉起水線滅火，5分鐘即順利撲滅火勢，所幸無人受傷，而起火原因有待火調科進一步調查。

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