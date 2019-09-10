隆恩圳變乾淨　斥資1.4億東勢大排水質淨化完工

▲新竹市長林智堅走入彷彿小型自然教室的東勢大排水質淨化觀察廊道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為改善隆恩圳兩岸居民生活品質，新竹市政府推動隆恩圳水質淨化三部曲，第三部曲「東勢大排水質淨化工程」今（9）日舉行竣工典禮，現場視訊連線至隆恩圳下游觀察水質，可見如今的水質明顯澄澈無味。新竹市長林智堅也走入彷彿小型自然教室的東勢大排水質淨化觀察廊道，有多面大型玻璃窗可觀察礫間工法和水質，他提到，本工程共投入1.4億，是竹市有史以來最大規模的水質改善工程，完工後除提升當地居民生活品質，也將成為具教育意義的親水親綠空間。

林智堅表示，300年前王世傑引進頭前溪水源、開鑿隆恩圳，餵養了無數新竹人，因此隆恩圳是非常重要的灌溉和民生用水渠道。近年隨都市發展，上游的東勢大排中段匯集大量生活污水及事業廢水，水質受到污染而劣化，影響中下游居民的生活環境品質。因此市府啟動水質淨化三部曲，首部曲於106年10月完成灌排分離工程，二部曲隆恩圳污水截流工程也於今年6月完工，如今三部曲東勢大排水質淨化工程竣工，成功達到改善水質及污染削減目的。

林智堅表示，除了改善隆恩圳沿岸周邊環境，「水質」也直接影響居民生活，他特別感謝環保署支持，讓工程順利推動，本次共投入1.4億淨化東勢大排水質，是新竹市第一個水質改善工程，也是有史以來爭取到最大筆經費，未來將進行隆恩圳二期改善工程，打造藍帶親水空間，讓市民更親近隆恩圳。林智堅市長也感謝美商傑明設計、長泰與秉陽營造公司，以及水環境巡守隊的付出。

典禮現場由工務處連線至守在隆恩圳的市府特派員，由特派員實際撈出一杯水給大家看，可見水質清澈，無懸浮物、無雜質、且無異味，乾淨到讓在場貴賓笑稱「可以直接喝下去」，見證了隆恩圳水質淨化三部曲的成果。

工務處表示，本次工程採行礫間接觸曝氧氣化式，汙染物去汙率可達75%，並設置地下觀察廊道，兼具教育功能。走入「東勢大排水質淨化觀察廊道」，有多面大型玻璃窗用來觀看礫間工法與下水道水質，整個廊道就像一個小型教室，依礫間接觸曝氣工程分為不同進程，用詳細圖文看板說明工程的應用方式，民眾不只能清楚看到水質淨化的過程，未來也將成為親子教育的最佳場所，讓爸媽帶孩子來此上一堂戶外自然課。