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竹市東大路一段180巷通車　錦華街變身三部曲最終章

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▲「錦華街變身三部曲」最終章，新闢道路通車！。（圖／新竹市政府提供）

▲「錦華街變身三部曲」最終章，新闢道路通車！。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「錦華街變身三部曲」最終章，新闢道路通車！新竹市政府推動「錦華街變身三部曲」，近年陸續完成一、二部曲錦華街停車場、錦華公園改造，第三部曲東大路一段180巷打通也已通車，完成全長90公尺的6米道路，解決長期來困擾周邊居民的巷道阻塞問題，排水不良問題也一併改善，道路連起東大路、錦華街讓車流更暢通，未來因應緊急需求也能作為消防與醫療通道使用。

新竹市政府工務處長吳堂安指出，新竹市長林智堅推動「錦華街變身三部曲」，首部曲設置錦華停車場，改善錦華市場、巨城商圈周邊停車問題；二部曲則針對周邊積極進行綠美化，設立錦華公園，提供居民良好休憩空間。

吳堂安指出，由於周邊世界街47巷居民長期來困擾於巷弄受阻，持續向市府反映此狀況，市府啟動第三步曲巷弄打通工程，經歷超過一年的溝通協調，向地主國防部協調辦理土地無償撥用，並與地方居民協調自行拆除地上物、私人占用物，才打通東大路一段180巷，完成全長90公尺的6米道路，串連起錦華街與東大路一段，完整連通錦華街附近居民的交通路網

工務處指出，東大路一段180巷打通工程改善原本居民進出不便的問題，同時將周邊雜亂路樹與環境一併整理，也排除過去排水不良狀況，同時鋪設瀝青混凝土路面，讓通行更順暢，未來也能因應緊急需求，作為消防與醫療通道，保障民眾安全。

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關鍵字：錦華街, 新竹市工務處

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