20萬民眾湧入　耗資1千億「橫向摩天大樓」重慶來福士開幕

▲重慶來福士廣場於6日盛大開幕。（圖／翻攝百度）

實習記者施怡妏／綜合報導

世界首座「橫向」摩天大樓「重慶來福士廣場」於6日盛大開幕，據悉，首日吸引超過20萬民眾前往逛街購物，不管是商城內還是商城外都是滿滿人潮，感覺樓都要被人壓垮了。由新加坡凱德集團和轄下星橋騰飛聯合開發，知名建築大師以色列裔的薩夫迪（Moshe Safdie）設計；廣場由8座塔樓、底層裙樓以及橫跨4座塔樓的水晶連廊組成。

大樓從2013年動工，投資額超過人民幣240億元（約台幣1000億元）。從影片中發現，商城內擠滿許多前來朝聖的民眾，就連手扶梯也不例外，場面極為壯觀。許多民眾拿起手機捕捉商場內的景觀，甚至還有人拿著手機360度旋轉拍攝。即便人潮眾多，大家依然很守制序，在手扶梯及樓梯上照順序排隊。

綜合陸媒報導，重慶來福士廣場位於重慶兩江匯流（長江、嘉陵江）的朝天門，共有8座超高塔樓合併而成，其中6棟塔樓250公尺高、2棟塔樓350公尺高，是一個集結住宅、辦公室、商場、公寓、酒店、宴會廳、購物中心於一體的大型商業中心，中間貫穿一條長300公尺、重約4萬噸的空中水晶走廊，也創下連接塔樓數量最多的空中走廊，因此被媒體譽為「橫向的摩天大樓」。

此大樓是凱德集團在全球佈局中規模最大的一座，也是今年在全球開幕的明星項目之一。凱德集團中負責中國業務的總裁羅臻毓表示，「配合重慶城市更新發展的需求，與中國最年輕的直轄市共同成長，是我們運用匠心、傾力打造的『未來之城』。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。