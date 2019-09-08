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早上7點就來排！「山竹」暌違16年首賣　量販限量138盒1分鐘秒殺

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▲▼ 家樂福開賣山竹 。（圖／記者張一中攝）

▲家樂福首賣山竹 。（圖／記者張一中攝，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

睽違台灣市場16年的水果皇后「山竹」終於來了！對此，有不少廠商通路都搶著開賣第一批貨，其中搶得頭香的量販龍頭家樂福領先通路，於今天（8日）在台北內湖店開賣約138盒山竹。當天早上門市還沒營業，就有約百位民眾來排隊，而全部數量約在一分鐘內就被買光。

為讓消費者可以在最快時間內品嘗山竹，家樂福特別透過空運搶先自泰國引進山竹，並於今天早上10點在內湖店搶鮮開賣第一波空運來台商品。業者指出，早上就有約百位民眾來排隊，現場9點開始發放號碼牌約70張，每人限購兩盒，但在一分鐘內就已發完完畢，其中排首位的消費者特別從桃園來，約早上7點半就到現場排隊，買了兩盒主要想給媽媽品嘗。

▲▼ 家樂福開賣山竹 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 家樂福開賣山竹 。（圖／記者張一中攝）

據了解，有許多廠商都搶著進口山竹，但由於防檢局的檢驗標準不一，因此目前只有家樂福首批144盒通過檢驗，理由為包裝規格符合標準。不過，家樂福首批144盒也並沒有全部通過檢驗，加上現場展示與耗損，最後只有約138盒符合標準，並於今天搶先開賣。

家樂福指出，由於山竹產季非常短，保存不易，為了讓民眾可以零時差品嘗美味，特別趕在一開放就委託進口商透過空運來台，首批山竹數量有限，因此只在內湖店搶先開賣，每盒350克約5顆嘗鮮價199元。而後續第二批約一噸貨預計10日到貨，並預計11日在全台10家店限量販售，售價299元。

▲▼ 家樂福開賣山竹 。（圖／記者張一中攝）

有水果之后美譽的山竹2003年因為「果實蠅問題」禁止輸台，不過近年來泰國不斷提出檢疫作為，經我國農委會防檢局確認後符合檢疫標準，於今年（2019年）4月26日預告修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」中之附件「泰國產山竹鮮果實輸入檢疫條件」，再次開放山竹進口至台灣。

其實今年第一批泰國產山竹6日就有1000公斤輸入臨場檢疫，但因為有開啟處未鉛封等違規不符檢疫標準，因此農委會防檢局判斷不得輸入，業者必須自行決定原地銷毀或運回。不過防檢局也說，首批山竹的沒有病蟲害問題，只是包裝等不符合規定，這幾天還有其他山竹會運達台灣，相信國內民眾很快就能買得到。

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