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獨／郭台銘競選辦公室擬設4地　發言團隊擴編、LINE群組重建

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▲▼郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘赴青溪教育研究院菁英班演講。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，鴻海集團創辦人郭台銘預定在中秋連假結束後，前往中選會登記申請為總統被連署人，正式角逐2020大選。為了備戰未來4個月的總統大選，郭台銘打算在北、中、南、東各設立競選辦公室，重視分工的郭台銘也親自指示媒體發言小組要擴編分為政論節目組和時事回應組。

在初選過後，郭台銘競選團隊先行解散，找來前新聞主播蔡沁瑜擔任永齡基金會副執行長兼發言人一職，原本的執行長劉宥彤退居幕後。

另外，郭團隊也找來柯市府幕僚李縉穎、前國民黨青年團總團長林家興、永齡基金會顧問高虹安、永齡基金會顧問郭昕宜、永齡基金會執行秘書陳佳圻等人加入後，也已經開始任務分工。

為了強化發言系統，媒體發言小組未來將一口氣擴編至5至10位，應郭台銘要求將分為政論節目組和時事回應組。在政論節目組部分，高虹安論述能力極佳且可攻可守，目前是郭團隊所依賴的超級戰將。

至於林家興和陳佳圻兩位則是青年代表，替郭團隊營造年輕化的形象，發言人蔡沁瑜目前空檔時也會上通告，未來將人找齊後，她將歸建到時事回應組。

在媒體聯繫部分，原本郭台銘在鴻海任內就已經成立的「郭董媒體聯絡群組」，因為在初選時並未進行控管，目前已達500人上線，內有政治線與財經線的記者，甚至還有不明人士加入，群組成員相當複雜。因此，待郭台銘正式成為獨立參選人後，郭陣營也規劃重建LINE群組，讓訊息和行程不再受到干擾。

▲▼高虹安在《雲端最前線》回應「換瑜」事件。（圖／翻攝自雲端最前線）

▲高虹安在《雲端最前線》回應「換瑜」事件。（資料照／翻攝自雲端最前線）

據透露，郭台銘已下定決心參選2020總統，只剩下適當的宣布時機點。在組織規劃部分，將由前立法院長王金平協助，在北、中、南、東各設立競選辦公室，強化陸軍作戰能力。王金平在初選時於各地成立的王金平之友會，以及台北市長柯文哲的柯粉俱樂部，也會協助郭台銘完成連署作業。

原本在幫助郭台銘連署的老虎軍團也蓄勢待發，連署站將設在22縣市的交通熱點，每一站約有3名志工，若是人口較多的地區則再加派人力。事實上，郭陣營早在8月20日左右，就委由聯電榮譽副董宣明智製作連署APP，讓民眾能以手機填寫，加速連署效率，這也符合郭台銘一再強調的「科技化」，現在就等郭台銘發出軍令。

根據中選會規定，連署書上須貼有連署人本人國民身分證正面影本，若有偽造情事將剔除。由於獨立參選人透過APP連署是史上首次，郭陣營內部也擔心民眾的熟悉程度不足，因此未來會推出一系列連署教學，也會一次將連署書衝至100萬，順勢帶動參選氣勢。

▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

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