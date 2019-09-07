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蔡英文「預支」博士學位？議員爆：她頂著博士光環投稿

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▲▼蔡英文表揚「全國郵政志工送暖關懷獨居長者」。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台大法律系名譽教授賀德芬及台裔美國學者林環牆指稱總統蔡英文「偽造論文及證書、用假的學位證書做副教授、假博士」，蔡英文委託律師提告。台北市議員游淑慧則以「預支博士」來暗諷蔡英文，她在臉書表示，據稱1984年才取得博士學位的蔡英文，卻在1983年就頂著一個博士光環到處投稿。 

游淑慧表示，什麼樣的人，才會膨風學歷？什麼樣的人，才會自稱博士？博士研究生 「不等於」 博士！博士候選人 「不等於」 博士！據稱1984年才取得博士學位的蔡英文，但在1983年就頂著一個博士光環到處投稿，這算膨風？還是招搖撞騙？

游淑慧說，記得之前有媒體在登革熱防疫議題上，稱某民意代表為「公衛專家」，但結果呢？她其實還是公衛所碩士班的在學生！同樣的，碩士班在學生 「不等於」專家，膨風學歷、膨風能力、膨風政績...然後還要膨風人民滿意度嗎？

「膨風水蛙割無肉」，游淑慧說，青蛙如果把肚子鼓脹起來，看起來體積比原來的大很多，但如果抓來剝了，其實也沒有多少肉，脹起來的肚子只不過是空氣而已。此句是指那些喜歡吹牛，本身卻沒有什麼能耐的人，這種人禁不起考驗，就像『膨風』的青蛙禁不起剝一樣。

▼蔡英文總統在1983年的投稿。（圖／取自游淑慧臉書）

▲▼蔡英文總統在1983年的投稿。（圖／取自游淑慧臉書）

▲▼蔡英文總統在1983年的投稿。（圖／取自游淑慧臉書）

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