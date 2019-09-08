LINE簡訊曝光 「緊急動員韓粉歸隊！」　韓國瑜婉謝黨中央好意

▲動員出席韓國瑜新北造勢LINE訊息曝光。（合成圖／讀者提供、記者賴君欣攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日將在新北舉行首場大型造勢，傳出黨部要求新北市議員幫忙動員，每人要負責350人的消息。《ETtoday新聞雲》取得LINE動員簡訊「緊急動員韓粉歸隊」，內容有詳細的時間、地點，而韓國瑜得知黨中央有意幫忙動員也已經婉拒好意。

動員簡訊以《2020韓國瑜新北出發晚會》為主題，集合時間為8日下午4點半，地點會以電話告知，活動地點正是造勢昶地「新北二重疏洪道幸福水漾公園」，簡訊中呼籲「緊急動員韓粉歸隊」，廣邀親朋好友報名參加。

由於近日韓國瑜屢鬧出「失言風波」，再加上鴻海集團創辦人郭台銘準備宣布參選，國民黨為讓活動能氣勢盛大，要求每位議員至少動員350人。對此，對此國民黨新北黨部主委李乾龍解釋，黨務系統是有下達動員令，但說是能來的就盡量來，沒有硬性規定。

對於主辦單位希望可號召10萬人參加造勢，國民黨中央也相當重視該活動，主動幫忙韓國瑜要準備「遊覽車軍團」，不過韓陣營已婉謝黨中央好意。

韓陣營認為，現在黑韓滿天飛，造勢活動是證明自己實力的時刻，因此會比照總統初選時在凱道的大造勢，希望再度將空戰化為陸軍，要讓韓真正的支持者站出來相挺。

如果使用組織動員，那就坐實了韓國瑜真的「動不了」，現在黑韓滿天飛，更是韓國瑜要證明自己實力的時刻，所以這次比照總統初選時在凱道的大造勢，希望再度將空戰化為陸軍，要讓韓真正的支持者站出來相挺。

韓陣營表示，如果使用組織動員，就代表著團隊已經「動不了」，而傳統的動員方式與韓國瑜「非典型候選人」的形象不符，他們仍希望用空戰發動，讓支持者在網路上串聯，一個拉一個，用自然的動員展現真正的實力。

▲ 韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

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