韓國瑜新北造勢侯友宜行程滿「無法合體」　何博文：問題出在韓身上

▲新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜 。（合成圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，選定8日在新北市舉行首場大型造勢活動，盼能催出支持人潮，不過，新北市長侯友宜卻因「市政繁忙」不克出席；民進黨新北市市議員何博文公布侯友宜8日公開市政行程，點出「以韓連連脫序荒唐演出，侯友宜用「行程滿」來打臉韓國瑜，要侯用日正當中、勢頭上的政治能量，慘賠進韓這場無言的政治賽局？」，何博文直言「問題出在韓身上！」。

國民黨總統參選人韓國瑜8日將在新北市二重疏洪道，舉辦首場造勢活動，造勢會從下午2點開始至晚上8點半，韓國瑜預計將於晚上8點到場，並登台獨自獻唱「浪子回頭」。當天國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前新北縣長周錫瑋、高雄市副市長李四川、國政顧問團總召張善政等人都會出席。

▲民進黨新北市議員何博文公布侯友宜行程 。（圖／翻攝何博文臉書）

國民黨大咖都會現身，但同黨籍的新北市長侯友宜卻因為市政行程太滿，無法出席，民進黨新北市市議員何博文公布了侯友宜8日公開市政行程，一整天共多達有6個行程，其中下午3點15分至新店溪州部落視察，以及晚間6點及7點25分至黃金博物館視察，會卡到韓國瑜造勢晚會，何博文說「若有心，溪州部落視察結束後，前往造勢現場對群眾演講、寒暄、替韓加油打氣。之後，再趕往瑞芳時間綽綽有餘」，或是「瑞芳行程安排稍稍緊實或提早一丁點即可，侯市長七點前保證可離開，要趕上三重晚會結束前群眾情緒最高峰，一點問題都沒有」。

何博文說「侯友宜市長是真有滿滿行程，還是躲韓、閃韓、避韓？」，他點出「內行看門道、外行看熱鬧。以韓連連脫序荒唐演出，侯友宜用行程滿來打臉韓國瑜，同為首任市長，我拚市政，韓在做啥？行程哪裡是問題？但要侯用日正當中、勢頭上的政治能量，慘賠進韓這場無言的政治賽局？怪朱遁日？怪侯無情？」，何博文也不客氣指出「笨蛋，問題出在韓身上！」。