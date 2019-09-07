見梅克爾提中德合作　習近平：任何國家都不能獨善其身

▲德國總理梅克爾與大陸國家主席習近平會面。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）6日開啟訪中之旅，首站前往北京，與大陸國家主席習近平會面。習近平於會見時強調，單邊主義、保護主義嚴重威脅世界和平穩定，任何國家都不能獨善其身，「中德作為兩個負責任大國，比以往任何時候都需要加強戰略溝通、協調和合作。」

▲梅克爾率德國商業代表團訪中。（圖／路透社）

習近平表示，中德合作的蛋糕要做得更大，雙方這次達成不少經貿合作成果，「證明中方擴大開放說到做到。」中國市場足夠大，而且隨著發展會越來越大，將給德國和世界各國帶來更多新機遇，其中，中德汽車產業合作就是兩國互利共贏的很好例子。

新科技產業方面，習近平也邀請德國在自動駕駛、新能源汽車、智慧製造、人工智慧、數位化和5G等新興領域加強合作，共同培育和開拓未來市場，並歡迎德國投資中國加快開放的金融和服務業。

▲德國總理梅克爾與大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝中國政府網）

對於全球經貿環境，梅克爾提到，單邊主義、保護主義也給德國帶來不利影響，各方應致力於通過對話協商妥善解決分歧和摩擦。她強調，德方願本著多邊主義、自由貿易精神，同中方加強在國際事務中的溝通協調，並願繼續加大對中投資，拓展合作領域、促進人文交流。

▲德國總理梅克爾訪中，北京天安門前掛上兩國國旗。（圖／路透社）

據瞭解，梅克爾任內共12次訪中，除在北京與高層會面外，皆會安排一個城市做參訪，這次也不例外。梅克爾今（7）日將前往湖北武漢參觀德國企業，並發表演說。