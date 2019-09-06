海基會台商中秋聯誼　首辦「東南亞投資」說明

▲海基會第10屆董監事會第8次聯席會議。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

有媒體報導，海基會今年的台商秋節聯誼活動，許多大咖台商與台協會長都表示不出席，海基會董事長張小月今（6日）表示，「這完全不是事實，我們已經有名單，很多大咖台商、會長都會來參加。」她還提到，今年中秋台商座談還首度與經濟部合作，要向大陸台商介紹東南亞投資環境。

海基會下午舉行第10屆董監事會第8次聯席會議，張小月在主持會議前接受媒體採訪。她指出，秋節聯誼活動到目前為止籌備過程都非常順利，以閉門座談的方式舉行，則是希望與會台商可以暢所欲言。

張小月表示，今年的秋節聯誼活動都在台北市舉行，除了台灣投資環境介紹之外，還將首度對東南亞投資環境做說明，並邀請相關國家在台灣的經貿拓展人士、東協國家的台商到場跟與會大陸台商互動。

針對東南亞投資環境介紹，她解釋，此部分是與經濟部合作，主要因為過去台商一直有這樣的要求。而在此之後，則是座談與非正式意見交換，內容預計將以香港局勢、美中貿易戰、台商如何調適和產業升級等。

▲海基會董事長張小月。（圖／記者曾俊豪攝）

相較於海基會秋節聯誼打經濟牌「拔樁」，國民黨則打兩岸牌，要在9月15日舉辦大陸台商秋節聯誼茶會，由黨主席吳敦義作東，國民黨總統參選人韓國瑜也將與會，席開百桌邀台商「同舉杯、共歡慶」爭取支持。

身兼海基會董事的國民黨大陸事務部主任周繼祥，下午出席董監事會議時，也利用空檔在會中發邀請函。與會人士透露，周繼祥提到，國民黨今年辦茶會很辛苦，因為沒有經費，沒有錢，還強調，因為海基會沒辦秋節聯誼，所以國民黨才辦。

不過，此話一出，海基會秘書長姚人多也反駁，表示這不是事實，因為海基會今年有辦台商秋節聯誼活動，「也預祝國民黨這場茶會舉辦成功。」