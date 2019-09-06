刺激實體經濟、降低社會融資成本　陸央行降準下調0.5個百分點

▲大陸央行宣佈自16日起調降存款準備金率0.5個百分點。（圖／翻攝中新社）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行今日宣佈，自16日起全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）。綜合陸媒報導，為促進對小微、民營企業的支持力度，額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於10月15日和11月15日分兩次實施，每次下調0.5個百分點。

《新京報》報導，央行表示，此次降準釋放長期資金約9000億元人民幣（下同），其中全面降準釋放資金約8000億元，定向降準釋放資金約1000億元。由於財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司的法定準備金率為6%，是金融機構中最低的，已處於較低水準，因此，本次全面降準不包含這三類金融機構。

▲中國人民銀行行長易綱。 （資料圖／上海陸家嘴論壇官網、東方網）

分析認為，當前全球經濟增速放緩、全球央行貨幣政策重啟寬鬆，今年已有約30家央行降息。大陸經濟市場7月社融、信貸、廣義貨幣（M2）數據全面回落，投資及消費面臨下行壓力，企業實際利率並未下降，流動性分層問題仍導致民營中小企業融資難且貴。

大陸央行相關負責人表示，此次降準與9月中旬稅期形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，而且定向降準分兩次實施，也有利於穩妥有序釋放資金，「穩健貨幣政策取向沒有改變。」



★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！