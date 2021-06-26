台大「帥哥畢業生」遇人生低潮　教授一句話點醒他：Never give up

▲台大國際學位畢業生代表、資訊工程學系韓哈斯。（圖／台灣大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（26日）舉辦創校近百年首場線上畢業典禮。國際學位畢業生代表、資訊工程學系韓哈斯說，在台大的第一年，許多的負面情緒壓得他喘不過氣，但剛時他的教授和他說了一句話「Never give up」，讓他下定決心，認真做好每件事。「感謝台大總是給我滿滿的祝福與協助」。

今年台大畢業生包含學士班4905人、碩士班4850人、博士班504人。全長約1個半小時的影片包含，校園巡禮、管樂團演奏，校長管中閔致詞等。

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韓哈斯在影片中分享，小時候他非常喜歡看武打片，十歲時看了「功夫熊貓」，當時這部電影成為了他最喜歡的電影，也因此去「美國武術學院」學武術，而當時他聽到身邊的人都在講中文，到了高中也決定開始學中文，到了高中畢業時，他成了全高中中文最好的非母語人士，終於最後成功錄取夢寐以求的學校-台灣大學。

▲台大舉辦線上畢業典禮。（圖／台灣大學提供）

韓哈斯坦言，自己在大一時曾迷失自我，雖然修了很多很多的中文課，但當時還是只聽得懂一半的課程內容。自己個性害羞，也很害怕舉手提問，甚至不太敢參與社交，籃球是他唯一的紓壓方式，但卻在打籃球時弄傷了前十字韌帶，做了兩次手術，需要一年半才能恢復。許多負面情緒讓他喘不過氣，被困在人生的低谷。

韓哈斯說，種種的心理壓力，他被診斷出失眠跟ADHD，他向台大心輔中心以及我的台理醫師尋求協助，也開始跟系上有更多互動，教授徐宏民跟他說「Never give up」，雖然當下覺得這句話太過簡化他的問題，但思考一周後，他下定決心，發誓不讓自己被這些事擊敗，決定要克盡全力，認真做好每件事。後來他也與系上同學一起成立台大人工智慧應用社NTUAI，致力推廣人工智慧給任何對該領域有熱忱的學生。

▲畢業生代表韓哈斯。（圖／台灣大學提供）

韓哈斯說，由於疫情，他已經一年半沒回美國，但他已把台灣當成第二個家，「我很愛台大，以及台灣的人事物。雖然我經歷了人生的低潮，但這裡的一切總是給我滿滿的祝福與協助」。

他最後最給大家電影「功夫熊貓」裡的一句台詞，「You just need to believe」，只要用樂觀的態度去面對困難，就有能力改變自己，甚至改變身旁所愛的人。