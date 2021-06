台大「帥哥畢業生」遇人生低潮　教授一句話點醒他：Never give up

▲台大國際學位畢業生代表、資訊工程學系韓哈斯。(圖/台灣大學提供)

台灣大學今(26日)舉辦創校近百年首場線上畢業典禮。國際學位畢業生代表、資訊工程學系韓哈斯說,在台大的第一年,許多的負面情緒壓得他喘不過氣,但剛時他的教授和他說了一句話「Never give up」,讓他下定決心,認真做好每件事。「感謝台大總是給我滿滿的祝福與協助」。

今年台大畢業生包含學士班4905人、碩士班4850人、博士班504人。全長約1個半小時的影片包含,校園巡禮、管樂團演奏,校長管中閔致詞等。

韓哈斯在影片中分享,小時候他非常喜歡看武打片,十歲時看了「功夫熊貓」,當時這部電影成為了他最喜歡的電影,也因此去「美國武術學院」學武術,而當時他聽到身邊的人都在講中文,到了高中也決定開始學中文,到了高中畢業時,他成了全高中中文最好的非母語人士,終於最後成功錄取夢寐以求的學校-台灣大學。

韓哈斯坦言,自己在大一時曾迷失自我,雖然修了很多很多的中文課,但當時還是只聽得懂一半的課程內容。自己個性害羞,也很害怕舉手提問,甚至不太敢參與社交,籃球是他唯一的紓壓方式,但卻在打籃球時弄傷了前十字韌帶,做了兩次手術,需要一年半才能恢復。許多負面情緒讓他喘不過氣,被困在人生的低谷。

韓哈斯說,種種的心理壓力,他被診斷出失眠跟ADHD,他向台大心輔中心以及我的台理醫師尋求協助,也開始跟系上有更多互動,教授徐宏民跟他說「Never give up」,雖然當下覺得這句話太過簡化他的問題,但思考一周後,他下定決心,發誓不讓自己被這些事擊敗,決定要克盡全力,認真做好每件事。後來他也與系上同學一起成立台大人工智慧應用社NTUAI,致力推廣人工智慧給任何對該領域有熱忱的學生。

韓哈斯說,由於疫情,他已經一年半沒回美國,但他已把台灣當成第二個家,「我很愛台大,以及台灣的人事物。雖然我經歷了人生的低潮,但這裡的一切總是給我滿滿的祝福與協助」。

他最後最給大家電影「功夫熊貓」裡的一句台詞,「You just need to believe」,只要用樂觀的態度去面對困難,就有能力改變自己,甚至改變身旁所愛的人。