快訊／芎林阿嬤午睡遭菜刀斷喉慘死　逆孫電話自首辯「壓力大」



▲葉姓孽孫趁祖母午睡時，以菜刀將她斷喉，讓祖母當場爆血而亡。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣芎林地區午間發生一起逆孫拭祖母的人倫悲劇！一名患有躁鬱症、領有身心障礙手冊的葉姓男子，趁祖母午睡時先以枕頭試圖悶死祖母，見失敗後再以家中菜刀割斷祖母的頸動脈，87歲祖母當場爆血，等警方到現場時，祖母已回天乏術。

1名長期失業又患有躁鬱症、並領有身心障礙手冊的33歲葉姓男子，平時與87歲奶奶、30多歲的哥哥同住。24日午間葉男趁祖母熟睡之際，先以枕頭企圖悶死祖母未果，再拿菜刀對她割頸，造成祖母血流不止。

▲警方抵達現場時，祖母已氣絕多時，現場正拉起封鎖線，進行調查。

事後葉男自己拿起電話向警方自首「我殺人了」，葉男說，自己長期照顧奶奶，覺得身心疲累、壓力很大，因此才痛下殺手。

警方到場時葉婦已經斷氣多時，到鑑識人員也前往現場勘查採證，發現祖母頸部動脈遭利刃割斷，現場血液四濺，相當血腥。葉姓兇嫌目前已被帶回警局調查中。

據了解，葉男在十多年前父母親離異後，就發現罹患躁鬱症，高中畢業後一直失業在家，平時靠在竹科當作業員的媽媽支援經濟，葉男的父親因長期酗酒肝硬化過世，因此葉男平日都與哥哥、祖母一同居住在芎林的家中。

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