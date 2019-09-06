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慧眼看天下／中美貿易戰投資避風港　學者:這3大工具最熱門

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新聞節目中心／綜合報導
中美貿易戰持續纏鬥，雙方將在十月初於美國華盛頓展開第十三輪談判，這也緩解緊張局勢，壓抑投資人對貴金屬的避險需求，但黃金一直是貿易戰中熱門的避險工具，除了黃金之外，還有其他的避險工具嗎，淡江大學財金系聶建中教授在《慧眼看天下》節目中表示，債券、黃金、日幣都是可以關注的工具。

美國8月消費者信心驟降到89.8，經濟學家就歸咎於川普的關稅政策，而聶建中也指出消費信心下跌，更顯現出現在屬於保本時代，在資產配置上的確該做好準備，以美國經濟跟其他國家比較算是相對穩定，如果想拿到好的利息，又想有高一點的報酬，那高收益債券是不錯的選擇；聶建中建議「保本之下走債，股票部分稍微可以少出手一點。」

而幣值避險方面，國際強勢貨幣中，日幣的確是避險的好選擇，聶建中指出兩個原因，第一個原因是日本的幣值被國際肯定，第二個原因是日本的經濟條件不差，再加上日本比較不存在顯現的風險跟隱性的風險；在顯現的風險方面，當國際間很多的匯率有大波動，大家就會選擇日幣避險，而隱性方面，因為日本本質的價值不會產生大風險，讓日幣成為一個國際貨幣，可以被避險的強勢貨幣。

而不只貿易戰是投資人關注的焦點，中國大陸的房地產現況也備受關注，因為受到購房限制加碼、信貸環境收緊、經濟成長放緩等三大因素，中國大陸前三大房地產商恒大集團、萬科、碧桂園皆傳出裁員消息；中國大陸的房市交易冷颼颼，已經下手或是有意願投資的投資人，又該怎麼樣因應，聶建中就指出，大陸有政策撐盤，加上土地是主要稅收，因此已經過去的投資人不用太擔心，但是也不要在這個時機點去炒房，因為房價在高點就是有泡沫化的風險，現在在大陸炒房投資，不僅炒不動，也無法有太大的獲利。

▼更多專訪的內容，將會在9月7日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

▲▼更多專訪的內容，將會在9月7日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。




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