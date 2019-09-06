台南麻豆分局麻豆、下營所新任所長布達　分局長楊慶裕期勉戮力從公

▲台南市麻豆分局9月6日上午，分別在麻豆派出所及下營分駐所舉行卸、新任所長布達交接典禮，由麻豆分局長楊慶裕親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局9月6日上午，分別在麻豆派出所及下營分駐所舉行卸、新任所長布達交接典禮，由麻豆分局長楊慶裕親自主持，市議員尤榮智、麻豆區長孔慶瑤、警友會主任張青鑑、轄區里長、校長、農會理事長、社區發展協會理事長，以及義警、民防、巡守隊、警友、志工等眾多貴賓到場觀禮祝賀，場面熱烈。

卸任下營分駐所所長林宗龍陞任市警局秘書室警務正，職缺由麻豆派出所所長鄭青峯調任，麻豆派出所所長由市警局犯罪預防科警務員林建男接任。

新任麻豆派出所所長林建男是中央警察大學警佐班第31期結業，現年43歲，歷任隊員、警員、偵查佐、刑事小隊長、分隊長、巡官兼所長、警務員等職務，具有刑事專長，工作積極認真負責。

新任下營分駐所所長鄭青峯是中央警察大學二技第76期畢業，現年46歲，歷任警員、巡官兼所長、警務員兼所長，外勤主管歷練豐富，與地方各界互動關係良好，獲得轄區民眾認同。

楊慶裕分局長表示，2位新任所長的外勤經驗非常豐富，表現相當傑出，相信在新的職位上亦能用心經營、全力付出、發揮所長，帶領所屬員警做好治安、交通及為民服務工作；並感謝與會來賓對警政工作長期的支持及鼓勵，也利用這次所長布達的場合，再次宣導警方近期執行取締闖紅燈及超速違規的決心，呼籲鄉親務必遵守交通規則，共同防制交通事故發生，保護大家的生命與財產安全。