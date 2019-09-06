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新營區「五星旗天后宮」違建　台南市府火速查報：7日內改善

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▲台南市新營出現「共產天后宮」，台南市政府相關單位聯合會勘，確認除違建外，另涉違反多項法令，要求7日內自行改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營出現「五星旗天后宮」，台南市政府相關單位聯合會勘，確認除違建外，另涉違反多項法令，要求7日內自行改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關台南市新營區「五星旗天后宮」，台南市政府9月6日由工務局、地政局、民政局、警察局、法制處等單位，共同派員前往會勘確認相關情事，發現該址建築物確實為違章建築無誤，並同時違反地政、農業、建築等相關法令，決議依法給予7日自行改善，屆期不改善，將依法處理。

工務局表示，該地點為一般農業區養殖用地及農牧用地，現況擅自鋪設水泥地、增建建築物、挖設水池等設施，均無領得農業設施許可，已違反區域計畫法，亦無法取得建築執照，屬實質違建。

▲台南市新營出現「共產天后宮」，台南市政府相關單位聯合會勘，確認除違建外，另涉違反多項法令，要求7日內自行改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查現況為台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，且同時違反市府民政局、地政局、農業局等相關法規，如不立即拆除可能會有公共安全之虞，因此市府將依法執行處分，絕不寬貸。

據了解，台南市新營區有間鐵皮搭建的「天后宮」，招牌印上「台灣人民共產党」標榜「兩岸一家過好日子」，廟埕還豎立兩支五星旗，引起外界熱議，立委王定宇認為，若屬違建，就該拆除。

這座「天后宮」位於新營區舊廍里，緊鄰急水溪，是在今年初搭建，惟警方調查，搭建者疑是「台灣人民共產党」黨主席林德旺，他去年曾參選台南市議員落選，目前林在對岸聯絡不上，無法得知回應。

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