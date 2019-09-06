台南今年火警件數減少3成　消防局與市民共同攜手降低火災案件發生

▲台南市2019年1至7月火災發生件數，相較2018年同期減少近3成，死亡人數減少1人，消防局與市民共同攜手有效降低火災案件發生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

統計分析台南市2019年1至7月火災發生件數共1697件，相較2018年同期2404件，今年減少707件，減少近3成，本期火災死亡人數7人，較去年同期減少1人，顯示在消防局竭力防範、宣導及救災演練下，火災案件有較顯著減少。

消防局除持續宣導、演練外，尚需台南市全體市民多加防範，唯有公部門與全體市民共同攜手，才能減少因火災所帶來的傷亡、損失及威脅。

消防局指出，據火災案件統計分析，火災分類中以森林田野火災所占比例最高，達76％，消防局表示根據過往經驗、民眾傳統及環境特性，在清明節前及秋冬季節為森林田野火災發生之高峰期，因此提醒民眾，切勿任意燃燒雜草、垃圾，以免造成無法預期的危害。有鑑於2018年台南市因燃燒雜草、垃圾及雜物造成4人死亡，為避免類似發生，消防局仍加強宣導與防範，更呼籲民眾「切勿任意燃燒雜草、垃圾」。

其次，在建築物火災案件中，經統計分析起火原因，以「爐火烹調不慎」佔28.5％、「電氣因素」佔27.8％、「遺留火種（菸蒂、蚊香、燭火等）」佔19％及「敬神祭祖不慎」佔5.8％。消防局呼籲民眾廚房烹煮食物應有「人離火熄」觀念，排油煙機及排油煙管長期使用，易造成油垢堆積，且容易引燃，建議定期清理保養。使用電氣設備應牢記「四不一沒有」，包含「不要過負載」、「不要損傷電線」、「電熱設備遠離可燃物」、「不用不插」、「沒有安全標章的產品不要買不要用」。

有吸菸習慣的民眾，菸蒂應確實捻熄或浸濕再行丟入菸灰缸或垃圾桶。敬神祭祖時，點燃線香、環香、金紙等物應注意避免火源掉落、飛散，紙錢燃燒後之灰燼應確認完全熄滅、降溫後才可離開，避免復燃等觀念。

消防局也提醒民眾家中應裝設「住宅用火災警報器」，可在火災初期發出警報，以利住戶及早逃生及應變，避免因火災造成人命傷亡。