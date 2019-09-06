強化防災守護古蹟　台南消防局舉辦古蹟救災演練

▲台南市消防局於國定古蹟台南地方法院，協同文化部文化資產局，共同辦理強化古蹟防災管理及搶救研習演練，強化古蹟防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為守護台南古蹟安全，台南市消防局9月6日於國定古蹟台南地方法院，協同文化部文化資產局，共同辦理強化古蹟防災管理及搶救研習演練，強化古蹟防災。

消防局指出，這次演練的方式是在災害初期時，由古蹟之自衛消防編組（場所內部人員）啟動通報、滅火、文物搶救及人員疏散避難行為情形，後續與消防單位結合作為。轄區消防分隊到達現場後，進行災害想定狀況演練並依支援(其他分隊、友軍)戰力、戰技、戰術推演搶救車輛、器材及人員佈署情形，後續由大隊進行整體救災救護狀況演練。

台南市政府積極和相關單位合作推動各項古蹟及歷史建築物防災作為，這些推動工作除了擴大市民公共參與，一起守護台南市古蹟公共安全外，相信也必定能發揮最大程度之防災效應，除能建構台南市古蹟防災守護園之外，也打造一個供市民無災生活環境。

台南市消防局長李明峯表示，透過實際消防演練，熟練古蹟一旦發生火災後，如何在最短的時間內，進行火災通報、滅火及人員避難疏散引導，將古蹟火災損害降至最低，亦可提高市民對於古蹟公共安全之信任及增加古蹟認同感外，也能經由市民與公部門的共同意見表示及評議，達到發揮古蹟防災自助、公助（公部門提供資源）、共助（市民與公部門共同解決問題）的模式，妥善解決市民面臨的問題或滿足其防災需求。