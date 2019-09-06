南警六分局鹽埕所所長調陞　新任所長吳俊祥布達

▲台南市警六分局9月6日辦理鹽埕派出所卸、新任所長布達交接典禮，新任所長由佳里分局佳里派出所巡官兼所長吳俊祥陞任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局9月6日辦理鹽埕派出所卸、新任所長布達交接典禮，原鹽埕所所長潘惟立調陞市警局防治科警務正，所長一職由佳里分局佳里派出所巡官兼所長吳俊祥陞任。

六分局長陳建民為展現對新任所長的重視與期許，親臨主持交接典禮，並邀請轄區里長、國小校長、警友站站長、義警民防及關心警政工作之地方仕紳到場觀禮，陳建民分局長於6日上午10時30分抵達鹽埕派出所主持交接典禮。

新任的吳俊祥所長，曾任刑事偵查佐及刑事小隊長達10多年，並曾擔任台南市警局少年警察隊分隊長、佳里分局保安民防組巡官、佳里分局西港分駐所巡官兼所長及佳里派出所巡官兼所長等職務，內、外勤職務歷練，資歷完整，於西港派出所所長任內，查獲社區型毒販及多名詐欺車手，並破獲多起連續侵入住宅竊盜案，榮獲警察局頒發破案茶。

卸任的潘惟立所長，於警六分局擔任鹽埕派出所所長長達6年，此次即將陞任警察局防治科二線三星警務正。潘所長於任內，帶領員警維護轄區治安穩定及為民服務品質，深獲同仁及民眾好評。不少鹽埕所同仁不捨地說：潘所長比親兄弟更像兄弟，情同手足！

陳建民分局長指出，除對新任所長榮膺新職表達祝賀外，並期許新任所長發揮警察專業，對外應貫徹「反毒、打詐、掃黑、查賄制暴」等當前警政重點工作，並遏止街頭暴力，維護公權力尊嚴、強力執法，讓在地民眾「住的安心、行的安心、倍感溫心」；對內則應與同仁良好互動，廣納意見，以身作則，注意並關懷同仁身心健康及執勤安全，維護團體榮譽。

這次除所長調整外，前陞職所遺之保安民防組組長職缺，則由市警局秘書室股長林文惟接任，與吳俊祥所長同日報到。警六分局在大選前換補新血戰將，相信對於各項選務和勤務工作推動，一定大有幫助。