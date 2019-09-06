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辛巴威「萬年總統」95歲高齡辭世　2018年最後一次公開露面

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▲▼辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）以95歲高齡去世。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）2018年最後一次發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國CNN報導，辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）以95歲高齡去世。

辛巴威自1980年獨立以來，穆加比即掌權長達37年，近40年間包括操縱大選投票，恐嚇威脅反對派，以及掠奪國內白人農民土地，種種行為讓辛巴威因此受到國際制裁多年，也被冠上「萬年總統」的封號。

▼辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）參與2018年的投票，但始終未對外透露支持誰。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）以95歲高齡去世。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼辛巴威前任總統穆加比（Robert Mugabe）。（圖／路透）

▲穆加比（Robert Mugabe）退休後一直待在家中。（圖／路透）

穆加比2017年被迫下台後，就一直待在首都哈拉雷（Harare，舊稱索爾茲伯里，英語：Salisbury）家中，直到2018年7月，辛巴威迎來第一次「沒有穆加比參選」的歷史性大選當天，年邁的他坐在椅子上向記者揭露在軍隊和執政黨壓力下，被迫下台的窘況。儘管位居元首多年，已引來國內各界和國際不滿，穆加比仍為自己找了台階下，他稱當初辭職是為了避免「流血」，並未妻子葛瑞絲（Grace Mugabe）辯護。葛瑞斯曾因試著接手成為穆加比的接班人而遭反對。

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