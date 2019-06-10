這位台商帶出4200黑人志工　守護辛巴威十餘年

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

朱金財，30多歲從台灣移民非洲設廠，歷經政局動盪4次被洗劫，不忘在當地做布施的工作，儘管為了投入慈善，曾被感染、經常露宿郊外…，卻不曾退縮。如今64歲的朱金財帶出當地黑人志工4千2百多位。2019年伊代風災重創辛巴威，朱金財與黑人志工帶著物資挺進災區，回想起災民失去親人的悲痛，朱金財忍不住再次鼻酸。

來自台灣的朱金財在1989年移民南非設廠，1995年前往辛巴威，一開始經營順利，但因政局動盪，8、9個月裡，朱金財的店面多次被上百位暴民洗劫一空，留下的只有催淚彈的彈殼。

當時損失約3千多萬台幣，保險公司要求走訴訟路線，2年多後，原本就確認能勝訴的理賠金額終於下來，但通膨後換算成台幣只剩下幾千元，損失金額和實際理賠相差8千多倍。

請繼續往下閱讀...

家人得知後一直希望朱金財回台，當時40多歲的朱金財想著全家在辛巴威10年了，也擔心小孩改變求學環境會適應不良，於是繼續留在辛巴威打拼。

2006年，朱金財得知在辛巴威能看到台灣的電視台包含公視、大愛電視節目，立刻安裝，看大愛電視時，看到慈濟志工的付出，讓朱金財很震撼。

原來，當時的朱金財假日常買物資到郊區關懷貧民，但從不會想到要幫忙自己住的首都的人民，因為公司就是在首都被搶。而慈濟志工「沒有分別心」的態度，讓朱金財改變自己的態度，對貧民的布施不再有分別心。

自許成為慈濟人的朱金財，為了多認識慈濟，經常搭機前往南非上培訓課程，目前是辛巴威的慈濟窗口，也一步步帶著當地黑人成為志工，在辛巴威進行發放等慈善工作。自己也拿起剃頭刀為患白癬、頭蝨的學生理髮、施藥，初期因為口罩不夠沒有戴口罩而受感染、突然無法言語，也用壞了2百多個剃頭工具…。但朱金財仍不受影響，還自嘲是最佳理髮師。

2019年3月熱帶氣旋伊代侵襲東非，在辛巴威，河水暴漲沖斷橋樑、土石流淹沒村莊。當地國防部長來電請求支援，得知重災區主要道路、聯外橋梁中斷，朱金財知道災區飲食的需求，立刻帶著志工，扣除人坐的位置，滿載一車的麵包、淨水劑等約1.2噸物資前往重災區。平時7個小時能到達的災區，災後繞路花了10幾小時車程。途中路況崎嶇泥濘幾度受阻，仍挺進災區救災、勘災。

慈濟志工安撫著驚惶的村民，了解他們未來的需求。倖存村民向朱金財表示，小孩與先生都不見了，「儘管找到的是遺體，讓他們入土為安，我才能得到一點慰藉。」每次想到災民失去親人的悲痛，朱金財忍不住鼻酸。

災後至今，朱金財持續進行後續發放、救災工作。平時在城市要加油至少得排隊4小時，災後最長曾等7個小時才買到汽油，有時甚至買不到。為賑災奔走的朱金財一度落下男兒淚，但想到這些災民，朱金財擦擦乾眼淚繼續往前，光是災後到4月，就發放超過1萬7千人次的物資。

辛巴威慈濟窗口朱金財表示，台灣真的很有福報，打開水龍頭就有水，物資什麼都很足夠。但自己會繼續在辛巴威投入慈善工作，未來會繼續在災區發放、修建災區學校。

▼辛巴威慈濟志工長期關懷貧戶，更啟發鄉親的愛心，伊代風災後當地人民捐出家中的二手衣和鞋子等，託付慈濟人帶入重災區。圖為朱金財代表收下。

▼災後迄今，慈濟在辛巴威持續進行救災工作。