她和枕邊人吵架獨立帶3孩　半年後「全村最華麗婚禮」…主角竟是老公！　

▲辛巴威女子跟老公吵架半年後，竟得知對方要娶小三。（圖／翻攝自nehandaradio）

記者陳亭伃／綜合報導

夫妻吵架大部分都希望床頭吵、床尾和，但遇到無法短時間解決的問題，有些人就會選擇離家分居一段時間，辛巴威日前發生一起荒謬的夫妻失和案件。辛巴威女子丘比（Francisca Ncube）和老公結婚20年甚至育有3個孩子，夫妻倆某日吵架完後，丈夫一氣之下離家，就此音訊全無，直到丘比再聽到老公的消息時，竟然是已經要跟小三結婚了。

綜合外媒報導，丘比和老公比巴（Future Mbiba）2人結婚20年，帶著三個孩子一起過著平凡的生活，沒想到就在夫妻倆最後一次吵架後，比巴就摔門離家再也沒有回來，丘比一人帶著3個孩子辛苦的工作，半年後卻聽到親友提起「要去參加比巴的婚禮」才驚覺自己的婚姻已經出現大問題。

▲女子聽聞老公要娶小三，崩潰鬧場。（圖／示意圖／Pixabay）

丘比難過的表示，她和比巴根本就沒有離婚，丈夫就這樣娶了別人，這半年自己如此辛苦的生活根本很傻。其實比巴當時與丘比找完架之後，就和小三舒瑪（Pretty Tshuma）生活，甚至跟舒瑪說自己已經離婚，交往半年後砸下重金準備「再婚」。

丘比得知老公竟然沒離婚就再婚，氣得跑到婚禮上大鬧，現場親友與證婚人、已經婚禮官了解詳細情形後，宣布比巴跟舒瑪婚姻無效。丘比難過的表示，不敢相信這樣的事情會發生，雖然跟老公時常有口角但從未想過要離婚，也希望對方有所改變，沒想到半年後聽到的竟然是這樣的消息。比巴則憤怒表示，自己早就跟丘比結束婚姻，「我們無法再相處，所以才會離開想要重新開始！」